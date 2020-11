Francesco Oppini/ Profilo basso per la nomination? Abbracci con Zorzi e..

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020, profilo basso per la nomination?

Profilo basso per Francesco Oppini in questi giorni che ha avuto modo di tornare sui suoi passi non solo con Dayane Mello ma anche con Tommaso Zorzi e poi con Adua del Vesco in queste ultime ore nella casa del Grande Fratello VIp 2020. Alcuni sono convinti che tutto sia legato proprio al fatto che il figlio d Alba Parietti sia in nomination e che temendo il peggio, abbia deciso di tenere un profilo basso scusandosi al minimo errore, altri, invece, sono convinti che sia proprio questa la sua vera natura. La prima con la quale ha voluto chiarire è stata Dayane Mello. I due hanno litigato anche in diretta per via delle parole poco carine che ha usato nei suoi confronti ma anche per via del fatto che tra i due ci sia stata una lite in seguito proprio al suo modo di sentirsi superiore come se Dayane e Tommaso siano così conquistati da lui da agire di conseguenza. Anche con il bell’influencer alla fine c’è stato un abbraccio chiarificatore in giardino.

Adua del Vesco piange per le parole violente di Francesco Oppini e…

Le parole sulla violenza sessuale che Francesco Oppini aveva usato contro su Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 hanno fatto riaffiorare in Adua delle vecchie problematiche e alla fine questo l’ha ridotta in lacrime. Anche in quel frangente, Francesco ha deciso di chiedere nuovamente scusa alle due e anche all’attrice che ha subito rivelato di esserci rimasta male per quello che è successo soprattutto perché alcuni messaggi non possono davvero assolutamente passare, non in tv e non al Grande Fratello Vip 2020. Siamo sicuri che Oppini avrà imparato la lezione? Da come si è comportato sembra proprio di sì.



