Francesco Oppini “Qualcuno soffrirà”/ “Cristina o Tommaso Zorzi? Se lascio il GF..”

Settimana difficile nella casa del Grande Fratello Vip per Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è andato in crisi quando Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality fino a inizio febbraio 2021. Il ragazzo ha espresso subito la volontà di lasciare il programma per tornare ai suoi affetti, dalla sua fidanzata Cristina. Ma allo stesso tempo Oppini non vuole abbandonare Tommaso Zorzi, con cui ha stretto una sincera amicizia. Nel corso della settimana ci sono stati numerosi confronti tra i due, con Tommaso che ha espresso più volte la paura di essere abbandonato dall’unico amico che si è fatto dentro la casa. Stefania Orlando ha più volte richiamato l’influencer a essere meno egoista e capire il disagio dell’amico: “Avere un’amicizia che io mi preoccupo per te, però ogni tanto anche tu devi preoccuparti per me”. Zorzi si è anche fatto tagliare i capelli, un cambiamento evidente per reagire in modo diverso alla situazione

FRANCESCO OPPINI LASCERÀ LA CASA? LA CRISI DI TOMMASO ZORZI

Durante la diretta della ventiduesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Francesco Oppini di spiegare il dilemma che lo attanaglia: “Io penso che qualsiasi scelta faccia farò soffrire qualcuno. Io so che posso dare e sostenere un’amicizia al 100%, se sto bene. Se capisco che posso avere delle angosce che derivano da cose passate che vengono fuori e sono cose che probabilmente dovrò sistemare una volta uscito di qua. Se vedo che comincio a crollare e il mio modo di essere porta malumore a Tommaso, faccio tre passi indietro”. Interpellato dal conduttore, anche Tommaso Zorzi si è espresso sulla situazione dell’amico: “So di avere delle lacune nei rapporti, per me un rapporto come quello che ho con Francesco dove non ci sono secondi fini è complicatissimo. Sosterrò ogni sua scelta perché pretendo che l’amicizia duri anche fuori dalla casa. Se dovesse decidere di mollare, per me verrebbe a mancare un pilastro”.



