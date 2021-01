Francesco Oppini “regalo” a Tommaso Zorzi?/ “Ho dovuto metabolizzare la mia sbandata ma…”

Francesco Oppini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da quasi due mesi, ma è indubbio che abbia lasciato il segno in Tommaso Zorzi, che aveva ammesso di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per il figlio di Alba Parietti. Nei giorni scorsi i vip hanno giocato a “Indovina Vip”, in cui dovevano scoprire l’identità di un concorrente o ex concorrente, il cui volto era stampato su una carta che non può vedere. A un certo punto, durante il gioco, Tommaso Zorzi ha preso la foto di Francesco Oppini, dicendo: “Io me ne vado”.

Poi si è seduto sul divano ed è rimasto per diversi minuti a guardare con aria sognante la foto dell’amico. La reazione dell’influncer milanese non è passata inosservata sui social: “Tommaso che si prende la foto di Francesco e se la tiene per sé. Sottone del mio cuore”, ha scritto una fan su Twitter. Nei giorni scorsi Francesco Oppini ha postato nelle sue stories di Instagram una sua foto con addosso la maglietta firmata da Tommaso Zorzi con la scritta “Sono ariete ascendente esaurito”, ribadendo il suo affetto per l’amico ancora chiuso dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: “un caposaldo delle mie relazioni”

Ieri durante la prima puntata di “Domenica Vip”, il talk show che i concorrenti hanno improvvisato nel pomeriggio, Tommaso Zorzi si è fatto intervistare come ospite speciale di Giulia Salemi, nel ruolo di conduttrice. Tommaso ha anche palato del suo rapporto con Francesco Oppini: “Il mio sentimento oggi è quello di un grande affetto, di una persona che anche fuori di qui sarà un caposaldo delle mie relazioni. Ho dovuto metabolizzare con il tempo il trasformare quella che poteva essere un’infatuazione in un’amicizia, che è più difficile perché credo che sia un salto di qualità e non una retrocessione”.

L’influencer ha confessato di aver dovuto metabolizzare la “sbandata” presa per il figlio di Alba Parietti: “Uno deve imparare a non crearsi delle aspettative, quando queste non ci sono. Sarebbe egoista da parte mia rinunciare a un rapporto amichevole con Francesco, perché lui non ricambia quello che, fino a un certo punto, è stato il mio di sentimento. Mi auguro che il tempo che siamo stati lontani, ovvero da quando lui ha lasciato e io sono rimasto, sia stato un po’ da cura per questa mia sbandata”.



