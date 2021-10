Francesco Oppini rompe il silenzio su Tommaso Zorzi, qual’è la verità?/ “GF VIP 6? Tra Alex Belli e Soleil..”

Francesco Oppini rompe il silenzio su Tommaso Zorzi. Ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada Miceli su Radio Radio, il figlio di Alba Parietti è tornato a parlare del rapporto di amicizia con Zorzi. Lo scorso anno all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra i due era nata una bellissima amicizia, poi però naufragata. Ad oggi non si conoscono i motivi anche se Francesco Oppini rivela: “Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano. E’ una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate. Non ho voluto mettere becco su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene”.

Qualche tempo fa la testata giornalistica Fanpage aveva ipotizzato come il motivo della rottura potesse essere adducibile ad un video domestico in cui Francesco Oppini aveva utilizzato degli epiteti offensivi. Si tratta però di un video girato 8 anni fa che pare avesse urtato la sensibilità di Zorzi che ha deciso di scaricare l’amico.

Francesco Oppini commenta i concorrenti della nuova edizione del GF VIP: “Alex Belli è furbo e …”

Francesco Oppini ha rivelato di fare il tifo per Manuel Bortuzzo: “Mi piace molto Manuel Bortuzzo, gli altri devo studiarli un po’. Mi piace molto Aldo Montano, lo trovo cambiato negli anni, maturato e a modo e mi piace parecchio”. Poi ha parlato dei concorrenti che gli piacciono di meno: “Contrariamente a pelle non mi vanno a genio Alex Belli e Soleil Sorge. Sono lontani dal mio modo di essere e di pensare. Alex Belli lo vedo esattamente come le fiction che ha sempre fatto. Lo trovo molto furbo, troppo perfetto. Quando uno è troppo perfetto c’è qualcosa che non torna. Invece Soleil non mi è piaciuta in molte situazioni in cui non portava rispetto alle persone con cui parlava. Ha un modo di fare altezzoso, che a volte può nascondere autoprotezione”.

Francesco Oppini ha definito pesante il comportamento di Francesca Cipriani e ha inoltre dichiarato che Katia Ricciarelli sarebbe la versione più educata della Contessa Patrizia de Blanck. Capitolo amori nella casa, Francesco Oppini si dice convinto che tra Soleil Sorge e Alex Belli possa nascere del tenero.



