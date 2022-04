Francesco Oppini sbotta in diretta 7Gold/ Video, Juventus Inter “Caz*o!” Poi si scusa

Francesco Oppini non ha preso affatto bene la sconfitta della Juventus all’Allianz Stadium contro l’Inter. Non poteva essere diversamente, visto che il figlio di Alba Parietti tifa per i colori bianconeri. Inoltre, la sfida si è rivelata particolarmente tesa e densa di episodi. Tutte valide motivazioni per giustificare la reazione che ha avuto in diretta tv all’ennesima occasione sprecata dai ragazzi di Massimiliano Allegri.

Ci riferiamo ad uno sfogo in particolare che è diventato virale sui social, come è già capitato in passato per Francesco Oppini. “Finta su Vlahovic che tira… Chiude troppo il piattone qua, di destro, la palla esce di un metro abbondante“, afferma negli studi di 7 Gold. Quando sembra aver finito la sua telecronaca dell’azione, ecco che si lascia andare ad un’esclamazione molto colorita: “Ca**o! Bisogna centrare la porta“, dice tutto d’un fiato senza distogliere gli occhi dalla telecamera.

Lo sfogo di Francesco Oppini durante Juventus-Inter

“Non si dice così“, gli fanno subito notare a 7 Gold. Francesco Oppini si rende conto dell’errore commesso, in preda alla foga del momento, e prova a rimediare. “E che cavolo! Scusami, mamma che molli ragazzi davanti…“, ha così terminato il suo sfogo a caldo. Al termine della partita invece si è lasciato andare ad una riflessione tramite le Instagram Stories: “Una bellissima Juventus che crea, gioca e corre. Cosa succede? Sei sotto di un gol perché causi un rigore che c’era. La Juventus tira 22 volte ma non riesce a fare un gol, prende 3 pali. Così rinuncia ad ogni pensiero di scudetto. Quindi, rimaniamo sul quarto posto. Possiamo puntare a qualcosa di più alto, ma non il primo sicuramente“. Non è mancata una polemica da parte di Francesco Oppini sugli episodi da moviola di Juventus-Inter: “Al contrario sarebbe successo un casino. Il rigore dell’Inter c’è, ma c’è un fallo non sanzionato per il fallo su Bastoni per Zakaria, questo forse avrebbe cambiato le sorti della partita“.

