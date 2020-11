Francesco Oppini/ Sceglierà Tommaso Zorzi (e il Grande Fratello Vip) o Cristina Tomasini?

Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip 2020?

Francesco Oppini è uno dei vipponi che ha già annunciato di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la notizia che il programma andrà avanti ancora per un po’ arrivando fino a febbraio, il bel cronista si è lasciato andare ad una vera e propria crisi che lo ha ridotto in lacrime. Alfonso Signorini ha provato a consolare i suoi vip entrando in casa venerdì scorso e incontrandoli ma le cose non sembrano essere migliorate. Francesco Oppini vuole uscire dalla casa non solo per impegni di lavoro, non meglio precisati, ma soprattutto per la sua Cristina Tomasini. Ma sarà davvero così che andrà a finire la sua permanenza nella casa? Il primo scoglio sarà superare la nomination e poi toccherà a lui capire il da farsi.

Cristina Tomasini e Tommaso Zorzi, chi sceglierà Francesco Oppini alla fine?

Francesco Oppini vuole lasciare il Grande Fratello Vip 2020 per raggiungerla e vuole stare con lei non lasciarla mai più tanto che ha annunciato addirittura di voler andare a convivere con lei se lo vorrà. Le lacrime non sono mancate perché questa decisione gli costa molto sia in termini di ‘abbandono’ del gioco sia in quelli di vita vera perché il legame con Tommaso Zorzi è diventato molto intenso e lui non vorrebbe lasciare l’amico. Lo stesso influencer ha chiesto al cronista di non andare via perché si sentirà davvero troppo male senza di lui, il suo grande punto di riferimento in questo programma. I due si sono stretti, hanno pianto molto ma la decisione ormai sembra presa e anche Oppini, proprio come la Gregoraci, sembra intenzionato a lasciare la casa il prossimo 4 dicembre quando il contratto che ha firmato sarà in scadenza e non andrà incontro a problemi.



