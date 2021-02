Francesco Oppini “Sposare Cristina Tomasini? Non è priorità”/ “Tommaso testimone..”

Francesco Oppini non ritiene una priorità sposare Cristina Tomasini. Chi lo conosce e lo ha seguito nella casa del Grande Fratello Vip 2020 lo sa bene mentre tutti gli altri potrebbero rimanere sorpresi dal fatto che uno come lui, che ha lasciato la casa proprio per tornare dai suoi affetti e dalla sua fidanzata, alla fine non voglia sposarla. Oppini ha parlato di convivenza e della possibilità di avere dei figli ma non ha mai messo il matrimonio al primo posto e ieri, intervistato a CasaChi, ha rilanciato: “Il matrimonio, a dire la verità non é ancora una priorità(…) Lo posso valutare dopo magari un completamento di una famiglia con una convivenza avviata e uno o due bambini.. “. Poi la questione si fa rovente quando il figlio di Alba Parietti torna a parlare dell’amico Tommaso Zorzi interpellato da Gabriele Parpiglia dicendo che lui “potrebbe fare ogni cosa” al mio matrimonio.

Francesco Oppini “Sposare Cristina Tomasini? Non è priorità”, e su Tommaso Zorzi…

Al microfono di Casa Chi ha rivelato: “In ogni caso a Tommaso farò fare non solo il testimone, ma anche il prete volendo, e anche colui che condurrà il mio matrimonio con musica e balletti perché Tommaso può fare tutto”. I due poi sono finiti a parlare dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi e a quel punto mentre il figlio della Parietti ha rivelato che Fariba ha parlato di una solida amicizia, Gabriele Parpiglia ha spiegato che lui che conosce bene l’influencer nel privato, può dire che tra loro non c’era questo grande rapporto.



