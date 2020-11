Francesco Oppini sulla madre Alba/ “Deve capire che sono suo figlio non il fidanzato”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 2 novembre che l’ha visto grande protagonista per alcune brutte frasi dette in Casa, Francesco Oppini ha un momento di sfogo con Tommaso Zorzi. Una lunga chiacchierata tra i due che verte sul rapporto con le reciproche madri. In particolare Oppini lamenta un legame spesso complicato con la madre Alba Parietti. “Deve capire che io sono suo figlio non il suo fidanzato”, sbotta il gieffino, redarguito però dall’amico. “Tu la ferisci molto più di quanto lei ferisce te, molto di più. – gli dice infatti Zorzi – Quindi devi colpevolizzarti molto più di quanto colpevolizzi lei. Non puoi più trovare la scusa in lei.” Oppini ammette di sapere di sbagliare spesso con lei e di non comprendere subito alcuni suoi comportamenti.

Francesco Oppini: “A volte penso che il suo lavoro sia più importante di tutto il resto per mia madre”

“Lo so perché io poi la vedo. Al contrario sarebbe devastante…” ammette Francesco Oppini. Poi continua la sua riflessione, raccontando problematiche vissute con la madre Alba: “Il problema è che io ho visto questo rapporto mio verso di lei, analizzando le mie colpe, non lo faccio per trovare una scusa, però io ho visto tanti anni di atteggiamento suo così verso sua madre. Io a volte la accuso di fare gli stessi errori che ha fatto con sua madre con me. Però magari devo analizzare che a volte dovrei essere i per primo a sotterrare l’ascia di guerra e dire che sono andato oltre.” Così ammette: “A volte penso che il suo lavoro sia più importante di tutto il resto. Quando lavora lei è tranquilla, rilassata. Quando non lavora invece..” Nonostante ciò, conclude dichiarando di essere molto simile a lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA