Francesco Oppini/ Tra le avances di Tommaso Zorzi e l’amore della fidanzata Cristina Tomasini

C’è Francesco Oppini tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica Live. Barbara D’Urso ha invitato in studio l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: insieme a lui ci saranno anche la mamma, Alba Parietti, e soprattutto la fidanzata di Francesco, quella Cristina Tomasini che proprio negli ultimi giorni ha mostrato di essere provvista di una grande ironia. A far parlare, infatti, è stato l’approccio che Tommaso Zorzi, ex inquilino del Grande Fratello Vip proprio insieme a Francesco Oppini, ha riservato all’amico nei confronti del quale non ha nascosto di nutrire un sentimento. Una sorta di dichiarazione avvenuta mentre in collegamento c’era anche Cristina Tomasini, che non ha battuto ciglio dimostrando di essere non solo aperta allo scherzo, ma soprattutto sicura dei sentimenti che il suo ragazzo prova con lei.

Francesco Oppini, obiettivo raggiunto grazie al Grande Fratello Vip

Con Francesco Oppini in studio insieme alla sua fidanzata è altamente probabile che Barbara D’Urso rivolga loro alcune domande non solo sulla loro storia d’amore, ma anche su ciò che ha pensato la ragazza nelle settimane in cui il figlio di Alba Parietti veniva fatto oggetto delle attenzioni di Dayane Mello prima e dello stesso Tommaso Zorzi poi. La presenza in puntata di Alba Parietti è poi garanzia di fuochi d’artificio: che suocera è la showgirl? E qual è il giudizio che l’opinionista dà della nuora? Quesiti che potrebbero essere al centro della puntata di oggi di Domenica Live, con un Francesco Oppini che grazie all’esperienza al Grande Fratello Vip ha raggiunto di sicuro il suo grande obiettivo: essere conosciuto non solo come “figlio di…”, ma anche e soprattutto come Francesco Oppini.

