Francesco Oppini/ Vicino a Tommaso Zorzi per strategia? Mamma Alba Parietti sbotta

Francesco Oppini è finito nel mirino di alcuni gieffini del Grande Fratello Vip 2020 e di parte del pubblico fuori dalla casa, ma per cosa? A insospettire tutti è stato il suo strano comportamento, una volta molto vicino a Tommaso Zorzi, altri momenti ben lontano e pronto a tradirlo per i ragazzi della stanza arancione, poi la sorpresa nella scorsa puntata quando è stato chiamato a scegliere da quale parte schierarsi e lui ha scelto l’influencer ‘a prescindere dalla sua fazione’. La cosa ha fatto un po’ arrabbiare Elisabetta Gregoraci che lo ha sgridato un po’ e ha fatto venire il dubbio a qualcuno che il suo avvicinarsi a Tommaso Zorzi in realtà sia legato ad una strategia proprio come farebbe Matilde Brandi (accusata per lo stesso motivo da Matilde Brandi). Ad incastrare Oppini ci sarebbe un video in cui lui spiega di aver agito per strategia, per far vedere fuori dalla casa che non ci sono due gruppi ma soprattutto perché quelli della stanza arancione man mano saranno eliminati.

ALBA PARIETTI INTERVIENE IN DIFESA DI FRANCESCO OPPINI, POI CANCELLA TUTTO

A correre in soccorso del figlio, ancora una volta, è Alba Parietti salvo poi pentirsi e cancellare tutto. Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sta mentendo? Mamma Alba pensa proprio di no ed elogia le scelte del figlio di queste ultime settimane. In particolare, sui social scrive: “Chi vede qualcosa di costruito nell’amicizia tra Tommaso e Francesco non conosce Francesco”. Poi si riferisce proprio alle persone dentro la casa che dubitano della loro amicizia per malignità e invidia e così Alba continua il suo lungo monologo: “Io credo che chi parla, non parlo degli odiatori da tastiera, parlo delle striscianti insinuazioni dentro casa, abbia due motivi per dubitare di questa amicizia. La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un amico, secondo perché chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei”. Il messaggio è stato poi cancellato, forse ha paura di essere presa di nuovo di mira per via dei suoi continui interventi?



