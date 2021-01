Francesco Oppini VS l’hater “Raccomandato? Esiste il penale”/ “Inutile cancellare…”

Botta e risposta tra Francesco Oppini e un hater sui social. L’avventura di Oppini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è finita più di un mese fa, ma qualche utente, continua a scrivergli sui social in merito ad alcune dichiarazioni fatte nella casa. In particolare, nelle scorse ore, un hater si è scagliato contro Oppini accusandolo di essere un “raccomandato”. Tale utente avrebbe insinuato che la presunta raccomandazione sarebbe servita ad Oppini per non essere squalificato dopo alcune frasi pronunciate su Dayane Mello. “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato”, ha scritto l’utente.

FRANCESCO OPPINI REPLICA ALL’HATER SUI SOCIAL

Di fronte al commento dell’hater, la replica di Francesco Oppini non si è fatta attendere. Il figlio di Alba Parietti, con eleganza e senza perdere le scarpe, ha ricordato all’utente che, alcuni commenti, sono perseguibili penalmente. “Evidentemente se non mi hanno eliminato è solo e semplicemente perché si è capito che il mio intento per quanto purtroppo mal espresso (e proprio per questo mi sono scusato), non era quello che tu vuoi far passare”, ha scritto Oppini. Poi ha aggiunto che, cancellare i commenti, non basta: “In secondo luogo ti ricorderei – dato che ora esiste il penale per queste cose – che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto. PS: Inutile cancellare dopo“.



