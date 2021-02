Francesco Oppini: “Zorzi? Se sta male è giusto che esca”/ “Prima la salute mentale!”

Tommaso Zorzi vuole abbandonare il Grande Fratello Vip e il web chiede a gran voce l’aiuto di Francesco Oppini. I due hanno creato una bellissima amicizia e già in un’occasione il figlio di Alba Parietti è riuscito a farla ragionare e convincerlo a rimanere in Casa fino alla fine. Che possa riuscirci anche questa volta? I fan di Zorzi hanno scritto in decine a Oppini nel corso di una diretta fatta da lui su Instagram questa mattina, commenti che non ha potuto ignorare.

“Mi scrivete tutti di andare ad aiutare Tommy ma io da qui non posso far niente.” ha chiarito allora Francesco nel corso della diretta. “Non posso far nulla perché noi ormai siamo esterni al gioco della Casa, siamo in studio, quindi semmai sono gli autori a decidere chi va a parlare con chi e perché, io non posso fare assolutamente nulla, altrimenti lo farei per tutte le persone a cui tengo.” ha quindi chiarito.

Francesco Oppini sul nuovo crollo di Tommaso Zorzi: “Se sta davvero male deve uscire”

Francesco Oppini ha seguito quanto accaduto questa notte a Tommaso Zorzi e alla sua sfuriata seguita dalla volontà di abbandonare il Grande Fratello Vip. “Ho visto che alle 4 di stanotte voleva scappare, – ha commentato, per poi spiegare che – ovviamente sono tutti stanchi, stanno arrivando alla fine del programma.” In merito al possibile abbandono di Tommaso, Oppini ha allora ammesso “spero che Tommy tenga duro perché manca veramente poco però, se non ce la facesse a stare un altro po’ veramente, è il caso che esca. – d’altronde – Prima la salute mentale delle persone poi il resto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)





© RIPRODUZIONE RISERVATA