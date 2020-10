Francesco Orsini, compagno di Maurizia Cacciatori/ “10 anni d’amore e..”

La vita di Maurizia Cacciatori non è stata solo ricca di successi ma anche di una vita privata davvero movimentata ma adesso sembra essersi ancorata a Francesco Orsini, ex cestista e sportivo di successo proprio come lei. La Cacciatori oggi sarà a Oggi è un altro giorno per raccontarsi un po’ nello studio del programma di Rai1 e finalmente potrebbe alzare il velo su quella che è la sua vita privata in questo momento tra lockdown e nuovi inizi. Come si può notare sui social della pallavolista, la sua vita ha ormai trovato la giusta direzione visto che continua a postare le foto insieme al compagno Francesco Orsini e i suoi figli nati dai loro dieci anni d’amore mano nella mano, Carlos Maria e Ines. Proprio qualche settimana fa la Cacciatori ha festeggiato l’anniversario d’amore con lui inneggiando ai loro 10 anni insieme al grido di: “Anniversario ❤️#10annidinoi #annibelli #annintensi #annieterni😏. Non potrei chiedere di meglio,abbiamo costruito #dasoli con #lenostreforze“.

Francesco Orsini, compagno di Maurizia Cacciatori

Ma cosa sappiamo di Francesco Orsini? Classe 1973, di Livorno, un passato da cestista fino a che un infortunio non ha cambiato tutto spingendolo a raddrizzare il tiro nella sua vita. La passione per i viaggi, il mare e lo sport lo tiene unito alla bella Maurizia Cacciatori che insieme a lui non ha mai smesso di lottare e vivere la sua vita per la felicità dei fan che la seguono da anni sui social e sul campo. Cosa rivelerà oggi pomeriggio in tv?



