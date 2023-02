Francesco, padre Alba Parietti/ Partigiano Naviga: “Mi ha insegnato a essere libera”

Francesco: il padre partigiano di Alba Parietti

Alba Parietti sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 17 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Nata a Torino nel 1961, Alba Parietti è figlia di Francesco, un partigiano originario delle Langhe poi chimico, e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. In più occasione la showgirl, che deve il suo nome alla città di Alba la prima città piemontese a essere liberata nel 1945, era molto legata al padre Francesco, il cui nome di battaglia era “Naviga”.

Malattia Alba Parietti: tumore al collo dell'utero a 37 anni/ "Operata d'urgenza..."

Il padre è morto l’8 agosto 1997: “Eri la persona che più mi amava al mondo e io dipendevo dal tuo giudizio severo e dolce, dal tuo sguardo dal tuo amore che mi protetto , le tue parole , i tuoi ideali che ancora oggi sono il faro della mia esistenza”, ha scritto la Parietti su Instagram, commemorando l’anniversario della morte del genitore.

Grazia Dipietromaria, madre Alba Parietti/ "La sua follia è la cosa più bella che ho"

Francesco: il padre partigiano di Alba Parietti

Alba Parietti ha scritto che il padre Francesco le ha insegnato “che il coraggio sconfigge la paura, che bisogna lottare per i propri principi, mi hai insegnato che nessuno potrà mai calpestare la mia dignità, mi hai insegnato ad essere individualista, autonoma e soprattutto a essere libera”. Per la showgirl piemontese, il padre è stato “la quercia sotto la quale riposare, il mentore di chiunque, amici, famigliari avesse il privilegio di crescere con te. Mi hai insegnato che l’istruzione la realizzazione personale, il lavoro è un diritto prima che un dovere. Mi hai insegnato ad amare il prossimo come me stessa ma mai più di me stessa”. In un’altra occasione, sempre sui social, Alba Parietti aveva ammesso di aver avuto paura della malattia del padre: “Sei stato il mio papà perfetto. Sei stato un uomo coraggioso, leale protettivo e io non ti ho saputo proteggere abbastanza. Mi faceva paura la tua malattia, mi faceva paura che tu che sempre eri stato il mio faro, il nostro faro ti stessi spegnendo. Ammalando. Avevo paura, perché leggevo la paura l’angoscia nei tuoi occhi, non la volevo vedere”.

Sandy Marton: "Ho speso tutto in feste e droga"/ "Con Alba Parietti ci fu un flirt"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)













© RIPRODUZIONE RISERVATA