Francesco Panella, vita privata off limits per il ristoratore: dedito ai figli Rebecca, Pietro e Filippo, tutto tace su una possibile compagna o ex moglie.

Tra i ristoratori più noti d’Italia, Francesco Panella è una garanzia nel settore culinario e lo dimostra il corposo successo conquistato sul campo nel corso degli anni. Ha trasformato la sua passione in professione, senza perdere quel fuoco ardente che riguarda proprio la prima accezione; dal progetto ‘Little Big Italy’ si desume la sua grandezza nel settore che è quasi in contrasto con un altro aspetto che attira la curiosità degli appassionati ma che risulta barricato per questioni di discrezione. Poco si sa infatti della vita privata di Francesca Pannella: il ristoratore ha avuto 3 figli da una precedente relazione, Rebecca, Pietro e Filippo. Non sono però reperibili informazioni sulla sua ex moglie o compagna.

A oggi il cuore di Francesco Panella pare essere libero, almeno stando alle ultime dichiarazioni sul tema. “Ho dovuto rinunciare alla bellezza dell’amore per lo stile di vita che ho fatto”, raccontava a Vanity Fair: “E’ un grande rammarico ma oggi la priorità sono i miei figli”. Pur sempre amore, seppur dal punto di vista del ruolo di padre e non della vita di coppia. L’idea di trovare una dolce metà non sembra dunque un’ossessione per il ristoratore, totalmente immerso nel suo ruolo di genitore che oggi lo appaga in ogni forma. “I miei figli sono il mio porto sicuro”.

Francesco Panella, i figli prima di tutto: “L’esposizione può far male…”

La riservatezza, come sottolineato in precedenza, è un valore fondamentale per Francesco Panella. Non solo per ciò che riguarda la sua vita sentimentale ma soprattutto per proteggere i figli: Rebecca, Pietro e Filippo. “L’esposizione può fare male su certe cose ed è per questo che penso che sia fondamentale proteggere la cosa più preziosa che hai. Ultimamente capita di vedere i miei figli più spesso sui social solo perché stanno diventando grandi”. Parlava così, sempre per Vanity Fair, il noto ristoratore; parole che confermano il suo grado di attaccamento viscerale nei confronti dei figli che sfocia in protezione blindata e amorevole.

Nessun riferimento, nelle poche interviste sul tema, alla sua ex moglie o compagna; così come sull’attualità. Non sappiamo dunque se Francesco Panella abbia oggi un nuovo rapporto sentimentale ma è forse un aspetto secondario rispetto alla sua dedizione per i figli che – come detto in precedenza – sono il baricentro dei suoi desideri.