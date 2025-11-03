Chi è Emanuela Rossi, moglie di Francesco Pannofino: doppiatrice iconica che lui ha amato, perso e ritrovato tante volte.

Francesco Pannofino, attore e doppiatore di grande fama, è sposato da tanto tempo con la moglie Emanuela Rossi. Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da grandi alti e bassi, ma nonostante ciò si sono sempre ritrovati. In passato si erano raccontati a Domenica In senza peli sulla lingua, svelando tutto sulla loro relazione, comprese le crisi vissute a causa delle differenze caratteriali. “Ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte“, aveva detto Francesco Pannofino.

Insieme dal 1989, contano oltre 36 anni di grande amore, dove non sono mancate delle piccole rotture. “Interruzioni”, le chiama Emanuela Rossi. “Ci sono degli ostacoli, delle difficoltà, non è che la vita è tutta bella, rose e fiori. Chiaro che ci sono dei momenti in cui si devono affrontare dei problemi. Ma se si ha stima reciproca e ci si vuole bene, è meglio stare insieme“, continua l’attore. Ma al di là delle crisi, andiamo a scoprire chi è Emanuela Rossi, cosa fa nella vita e tutte le curiosità sul suo conto.

Francesco Pannofino e moglie Emanuela Rossi: come si sono conosciuti?

Emanuela Rossi nasce nel 1959 e non tutti sanno che si tratta di una delle doppiatrici più famose del panorama cinematografico italiano. Spesso ha prestato la voce a grandi attrici come Michelle Pfeiffer, Emma Thompson, ma anche Kim Basinger, Cate Blanchett e Debra Winger. Nella sua famiglia ci sono altrettanti doppiatori, ad esempio la cugina Laura Boccanera e i fratelli Riccardo e Massimo Rossi. Come dicevamo, Emanuela Rossi è sposata ormai da oltre 36 anni con Francesco Pannofino, conosciuto durante il doppiaggio del film: “Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi”.

Ecco cos’aveva detto Francesco Pannofino riguardo al loro primo incontro: “Lei era già una star quando io ho iniziato, era la numero uno nel doppiaggio e temevo il confronto artistico. (…) L’ho fatta ridere e le ho detto ‘ti voglio dare un bacio’, ma lei mi ha risposto che c’era suo fratello e non poteva. Poi ci siamo baciati il giorno dopo, era il 1 aprile“.