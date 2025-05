Francesco Pannofino e Emanuela Rossi fanno coppia da quasi quarant’anni. I due, che condividono un matrimonio, una casa, un figlio e lo stesso lavoro, stanno insieme infatti dal 1989. Il primo incontro è arrivato proprio grazie al doppiaggio: lei era già avviata a questo mestiere, lui stava cominciando, tanto da temere il confronto con lei, già affermata. Nonostante il timore reverenziale di Francesco Pannofino, le cose sono andate benissimo, sul lavoro e non soltanto. Quel giovane doppiatore, infatti, non solamente è riuscito a farsi spazio nel mondo lavorativo del doppiaggio, ma anche nel cuore di Emanuela, conquistandola con la sua simpatia e semplicità. A Domenica In, qualche mese fa, la coppia ha raccontato come sono andate le cose tra loro. Nel corso del loro matrimonio, non sono mancati i momenti difficili: non solamente semplici crisi ma momenti di rottura che hanno portato la coppia a dirsi addio più di una volta.

“Abbiamo avuto delle interruzioni” ha raccontato Emanuela Rossi nel corso dell’intervista a Domenica In. Proprio per via di queste interruzioni, il rapporto tra loro è sempre stato un po’ turbolento. “Ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte” ha raccontato infatti il doppiatore. Ma perché tra i due il rapporto è stato sempre fatto di alti e bassi? A spiegarlo è stata proprio la moglie: “Ci siamo lasciati più volte perché abbiamo due caratteri tanto diversi, ma siamo tornati insieme perché ci amiamo”.

Francesco Pannofino e Emanuela Rossi: due matrimoni e un figlio

Non solo Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi si sono lasciati per poi tornare insieme più volte: i due hanno anche divorziato. Ma andiamo per step: la coppia si è conosciuta nel 1989 e si è sposata nel 1997. Poi, nel 2006, il divorzio e il nuovo matrimonio arrivato nel 2011. La coppia, con gli anni, ha imparato a trovare un equilibrio: oggi, dopo quasi quarant’anni insieme, i litigi si sono ridotti e l’equilibrio è più stabile. A fare da collante tra loro anche Andrea, loro figlio.