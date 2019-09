Francesco Pannofino è Fred Buscaglione/ Video, duetto con Drupi (Tale e Quale Show)

Francesco Pannofino, che stasera è Fred Buscaglione, ha ricevuto una bella sorpresa durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019. Il doppiatore ha sceso le scale del programma di Carlo Conti per interpretare Drupi, intonando la sua Piccola e fragile. Forse una delle canzoni più rinomate del cantante e in grado di riportarci indietro fino agli anni Settanta. Per Pannofino è stato doppiamente importante imitare Drupi, a cui è legato da un forte affetto. Per questo la produzione ha scelto di invitarlo in studio e farlo apparire alle spalle del concorrente, sorpreso di vederlo in quel contesto. “Ma son conciato così male“, ha detto subito Drupi nel vedere Francesco con i capelli lunghi e il trucco. Su richiesta del conduttore, Drupi e Pannofino duettano poi sulle note di Sereno è e infine Sambariò. Il secondo brano in realtà verrà intonato più che altro dal concorrente, che riuscirà a stupire i giudici con questa sua interpretazione. Addirittura molto di più di quanto sia riuscito a fare con la precedente. Clicca qui per guardare il video di Francesco Pannofino.

Francesco Pannofino: che miglioramenti a Tale e Quale Show 2019

Francesco Pannofino è di sicuro migliorato a Tale e Quale Show 2019, ma la performance della settimana scorsa non ha soddisfatto del tutto i giudici. Per Loretta Goggi l’interpretazione canora più valida riguarda infatti il primo duetto con il vero Drupi, dove il concorrente ha dimostrato le proprie doti. “Molto preciso, anche nell’intonazione e tutto. Se mi dovessi basare su quello, nella seconda parte è andato meglio“, ha detto infatti la giudice. Durante l’imitazione invece Pannofino ha grattato troppo la sua voce. “Si apprezza lo sforzo di Francesco di contenere la sua voce“, concorda Vincenzo Salemme. Valutazioni poco positive che alla fine gli valgono solo il penultimo posto agli occhi della giuria con 26 punti. Anche se uno degli altri concorrenti ha scelto di dare altri 5 punti a Pannofino, il doppiatore rimane ancorato al penultimo posto con 31 punti finali anche nella classifica definitiva. Questa settimana invece lo vedremo nei panni di Fred Buscaglione e di sicuro i giudici pretenderanno da lui qualcosa di più rispetto alla puntata della settimana scorsa.

