Francesco Pannofino è Paolo Conte/ Video, nuova standing ovation? (Tale e Quale Show)

Francesco Pannofino sarà Paolo Conte durante la quarta puntata di Tale e quale show 2019, il varietà campione di ascolti del venerdì sera condotto con grandissimo successo da Carlo Conti su Rai1. L’attore e doppiatore italiano dopo la notevole performance della scorsa settimana nei panni di Fred Buscaglione, questa volta dovrà vedersela con uno degli cantautori più raffinati del panorama musicale italiano. Si tratta di Paolo Conte, autore di tantissimi successi: da “Via con me” a “Onda su onda” solo per citarne due. Una prova sicuramente non facile, visto che Paolo Conte è inimitabile nel suo genere, ma Pannofino ha dimostrato già diverse volte il suo grandissimo talento di imitatore e showman.

Francesco Pannofino imita Fred Buscaglione

La terza puntata di Tale e Quale Show ha visto Francesco Pannofino vestire i panni di Fred Buscaglione dando prova tangibile del suo grandissimo talento. L’attore e doppiatore ha portato sul palcoscenico “Che bambola” regalando ai telespettatori e al pubblico di Raiuno una delle esibizioni più belle e centrate della puntata. Una performance vera e propria e non un’imitazione come ci ha tenuto a sottolineare anche Loretta Goggi in giuria: “Non ho pensato a un’imitazione, era solo un omaggio a Buscaglione. I suoi sono stati i primi esempi di teatro canzone, poi sono venuti tutti gli altri. A un certo punto mi hai anche ricordato Franco Califano. Lui aveva un timbro molto simile al tuo”. Anche Giorgio Panariello sottolinea la bravura dell’attore: “Abbiamo scoperto stasera che Buscaglione aveva la voce di Pannofino” con Carlo Conti che sottoscrive quanto detto dal giurato.

Francesco Pannofino, nono nella classifica generale

Dello stesso parere anche Vincenzo Salemme che si complimenta con il collega sottolineato: “Avevi anche lo stesso sguardo di Fred Buscaglione, complimenti per l’interpretazione” e il quarto giurato speciale Max Giusti colpito dalla prova di Pannofino. Un’esibizione premiata anche dal pubblico con tanto di standing ovation. Ai voti Francesco Pannofino ha ricevuto solo 48 punti classificandosi pari merito con Gigi e Ross al settimo posto, risalendo così dai piani bassi della classifica generale dove occupa la nona posizione con 99 punti.

