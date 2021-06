Francesco Pannofino: “Mi chiedono di fare telefonate erotiche”/ “Ci sono mariti…”

Francesco Pannofino, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla sua carriera. Con la sua voce ha doppiato tantissimi attori di Hollywood conquistando fama e popolarità. Oltre ad essere un doppiatore, è ancora uno tra gli attori più apprezzati del cinema italiano anche se ammette di non ricordare tutti i titoli dei film in cui ha lavorato. “Se ritorno indietro nel tempo, penso che mi sono messo in una situazione che non sapevo dove mi avrebbe portato. Anche perché io non vengo da una famiglia di doppiatori o di attori. Per fortuna il lavoro è andato, mi hanno sempre messo alla prova, mi hanno sempre chiamato. Io ho sempre dato il meglio di me stesso”, ha spiegato Pannofino che, nella riapertura dei cinema, vede un segnale di ripresa.

Tra i volti più popolari del mondo dello spettacolo, Francesco Pannofino incontra spesso i fans per strada a cui concede sempre una foto. Tuttavia, ai microfoni de “I Lunatici”, Pannofino racconta come le foto non siano le uniche cose che gli chiedono i fans. “Continua ad essere abbastanza ascoltata. Molte volte mi chiedono una foto e la faccio. Poi dopo la foto mi chiedono un messaggio audio per il cugino. Poi un video in cui fai gli auguri alla sorella […] Ci sono mariti che mi chiedono di mandare i vocali alla moglie per far pace. E ci sono donne che si sono innamorate della mia voce“, ha svelato. Poi ha aggiunto: “Se qualche volta mi hanno chiesto di fare telefonate erotiche? Sì, ma mi viene da ridere, io ci lavoro con la voce, sono cose che non faccio. Non è proprio nel mio stile. Non ci penso proprio, distinguo la vita dal lavoro. Che faccio, mi metto a fare il figo con la voce? Mi vergogno“, ha concluso.

