Francesco Pannofino, ospite con suo figlio Andrea a La Volta Buona, si è raccontato tra carriera e curiosità personali.

Presta la sua voce a vere e proprie icone del cinema internazionale, sul set di mette in evidenza con il suo umorismo geniale e un carisma che anche a teatro attira il divertimento degli appassionati; Francesco Pannofino è tra gli artisti più poliedrici del panorama italiano, capace di spaziare tra i ruoli più disparati senza perdere il marchio di fabbrica del suo talento. Oggi, ospite a La Volta Buona, parte dal raccontare gli albori; Caterina Balivo lo ha incalzato sui sogni che agognava da bambino che a quanto pare non coincidevano fin da subito con il mondo della recitazione.

Francesco Pannofino ha iniziato dilettandosi nel mondo del calcio, poi il giornalismo era entrato nell’orbita delle sue ambizioni; quasi per caso, invece, si è reso conto del suo immenso talento tra umorismo e recitazione. “In adolescenza ero un po’ animatore tra gli amici; a scuola, facevo l’imitazione dei professori. Ad un certo punto ho detto: ‘quasi quasi ci provo’, e menomale che è andata bene perchè il nostro è un mestiere a rischio”. L’attore e doppiatore ha poi spiegato: “Ho iniziato a 19 anni, ho fatto un po’ di gavetta ma questo lavoro non mi ha mai abbandonato; il doppiaggio mi ha dato l’opportunità di lavorare quando ancora non mi conosceva nessuno come attore”.

Francesco Pannofino a La Volta Buona: “Perchè non vivo con mia moglie Emanuela? Ho cambiato casa perchè russo…”

Partecipa alla simpatica intervista a La Volta Buona anche Andrea, figlio di Francesco Pannofino. Ci pensa il ragazzo ad offrire al pubblico anche l’immagine umana, la sua attitudine in qualità di papà. ”Quando si arrabbia? All’inizio mi faceva un po’ paura, poi scoperto il trucco – cioè che recitava – ho smesso di credergli. Gli dicevo: ‘Guarda che non sei sul set!’. L’attore ha dunque aggiunto con ironia: “Così ho perso la mia autorevolezza da padre…”.

Una curiosità particolare emerge invece in relazione alla quotidianità, al rapporto con sua moglie Emanuela. Francesco Pannofino ha infatti confermato la scelta di vivere in due case diverse: “Ma non siamo separati!”, l’amore è infatti ancora vigente e la scelta di vivere da separati riguarda un piccolo difetto dell’attore e doppiatore: “Ho cambiato casa perchè russo… Non volevo darle fastidio, anche perchè poi lei mi dà i calci per farmi smettere!”.