Francesco Paolantoni cade, resta in mutande e perde la dentiera a Tale e Quale Show/ Caos in studio!

Francesco Paolantoni e Cirilli, che gaffe dopo l’esibizione!

Succede davvero di tutto durante l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2022. La strana accoppiata deve imitare il duo formato da RuPaul ed Elton John, con il ripetente che indossa i panni di Rupaul, mentre il coach imita Elton John. Esibizione allegra e spensierata, con il pubblico che segue divertito la prova. Arriva il fatidico momento della giuria, coi commenti e le sensazioni a caldo che precedono i voti finali. Tra un parere e l’altro Francesco Paolantoni fatica a contenere il travestimento e all’improvviso si ritrova con la dentiera in mano. Gelo e risate in studio, ma non è finita qui.

“Ha perso la dentiera?”, si chiede qualcuno. Il dettaglio non passa inosservato e tra le risate generali Francesco Paolantoni commette un ulteriore scivolone, inciampando e cadendo per terra. “Ha razzolato”, commenta sbigottito Malgioglio. Conti sorpreso e sconsolato: “Non ce la faccio più. Non riprendete!”. Ad un certo punto scoppia a ridere pure lui, notando le mutande in vista del concorrente. Invita perciò Francesco a rimettersi in sesto: “Ti prego non stare con le gambe così. Spettacolo inguardabile”.

