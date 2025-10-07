Tutti conosciamo il comico Francesco Paolantoni, poco però sappiamo riguardo la sua vita privata e il suo essere "diversamente single"

In tv e in teatro è capace di far sbellicare il suo pubblico dalle risate. D’altronde Francesco Paolantoni è un comico che conosce molto bene il suo mestiere. In un certo senso lo ha nel DNA e ancora oggi, infatti, dopo tanti anni continua a calcare il palco con la stessa passione e disinvoltura di sempre. Quando si tratta di parlare della sua vita privata e sentimentale, tuttavia, Francesco Paolantoni diventa un po’ più serio. In un’intervista rilasciata a NuovoTv, non molto tempo fa, ha spiegato senza ironia di essere “diversamente single” e di aver trovato grande serenità.

In realtà, una compagna ce l’ha e si chiama Paola Cannatello, come ha raccontato lui stesso districandosi tra le questioni di cuore. “Ho convissuto per vent’anni con Paola Cannatello e, dopo esserci lasciati, da altri venti viviamo un rapporto basato sull’indipendenza e sul rispetto reciproco”, ha spiegato il comico partenopeo.

Dopo la crisi, Francesco e Paola hanno ridisegnato il loro rapporto, dandogli slancio e nuova linfa. “Non siamo una coppia nel senso classico del termine, ma la nostra relazione, se possibile, è più bella di prima”, ha spiegato sicuro lo showman. Nel corso dell’intervista, Paolantoni ha spiegato anche perché in tutti questi anni non ha mai sfiorato il pensiero di diventare padre. Il comico, infatti, ha sempre avuto chiara l’idea che con la carriera ancora da costruire fosse meglio concentrarsi unicamente sul lavoro.

“Con il mio mestiere, sarebbe stato difficile essere padre. Consiglio sempre di pensarci molto bene…”, ha detto saggiamente il comico napoletano. Come dargli torto? Questa sera, martedì 7 ottobre, lo ritroveremo in tv tra i protagonisti di Freeze in onda su Raidue.