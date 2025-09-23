Francesco Paolantoni, chi è l'attore che solo pochi giorni fa è stato ricoverato in ospedale? Con la compagna Paola ora una storia a distanza

Amatissimo comico e attore, Francesco Paolantoni è da sempre uno dei volti della comicità partenopea e italiana più apprezzati. Di recente, solo pochi giorni fa, l’attore è stato ricoverato in ospedale, a Napoli, per un’intossicazione alimentare. E il caso ha voluto che proprio in reparto incontrasse Patrizio Rispo, un altro attore napoletano e protagonista di Un posto al sole, dove tra l’altro hanno recitato insieme, che invece era finito in reparto per un incidente in moto. Le immagini di Paolantoni in ospedale hanno fatto preoccupare e non poco i fan, ma fortunatamente dopo alcuni giorni ricoverato, il comico è uscito dall’ospedale ed è tornato a casa e al suo lavoro.

Protagonista del programma “Freeze”, infatti, Paolantoni ha ribadito il suo impegno nel suo amatissimo lavoro, che svolge da quando era appena un ragazzino, dopo aver scoperto la sua propensione per la comicità. “La gente ha bisogno di ridere, soprattutto per tutto quello che sta succedendo. Noi lo dobbiamo fare perché sennò ci si avvilisce e si muore di malinconia” ha dichiarato a Fanpage l’attore.

Francesco Paolantoni, chi è la compagna Paola? Insieme da tutta la vita

Sono più di quarant’anni che Francesco Paolantoni è legato alla stessa donna, Paola. I due stanno insieme davvero da quando erano appena due ragazzini: Paola è entrata nella vita dell’attore quando viveva un momento di crisi, dopo la morte dei suoi genitori e un momento non facile economicamente. Oltre a rimanergli accanto, lo ha aiutato come possibile, cercando di sostenerlo e facilitargli la vita in quel momento complesso. I due sono stati insieme a lungo, vivendo nella stessa casa, fino a prendere la decisione, dopo una crisi, di andare avanti ognuno con la sua vita, con maggiore libertà ma in fondo sempre lo stesso legame. “Ora viviamo in due città diverse oltre che in due case diverse e questo è il nostro segreto” ha spiegato l’attore.