Dietro all’ironia si nasconde spesso una fragilità più profonda e spesso anche del dolore. È questo il caso di Francesco Paolantoni, il comico napoletano che ha fatto ridere negli anni intere generazioni di italiani. Francesco, infatti, a 22 anni è rimasto orfano: quando aveva vent’anni è morto suo papà, che lo aveva messo al mondo a 62 anni, dunque molto grande. “Due anni dopo morì mia mamma: rimasti in una casa grande, troppo grande per me. È una cosa che mi ha creato una corazza: sono diventato abbastanza ironico e autoironico anche per questo” ha raccontato Francesco Paolantoni, che ha sofferto tanto per la morte dei genitori.

Dopo aver vissuto la tragedia della perdita dei genitori, Francesco Paolantoni ha scelto di dedicarsi al mondo del cinema. “Dopo la perdita dei miei lavoravo pochissimo: sono stato senza acqua, luce, energia elettrica… Oggi lo ricordo con il sorriso. Poi è arrivato il lavoro e pian piano le cose sono andate bene. Mi sento un grande privilegiato, sono un uomo fortunato nella vita” ha rivelato l’attore e comico napoletano, che dunque è riuscito a trarre il buono anche nella tragedia.

Dopo aver vissuto la sua giovane età con il peso dell’essere orfano, senza i suoi genitori, Francesco Paolantoni ha costruito tutta la sua vita senza il sostegno delle persone che più lo amavano al mondo. E ci è riuscito, con il supporto delle persone che gli vogliono bene, come la compagna Paola Cannatello, da quarant’anni con lui. I due hanno scelto di non avere figli: “Ho sempre pensato che essere padre, con il mio mestiere, sarebbe stato difficile e ho deciso consapevolmente di evitarlo. Se non ci sono i presupposti, meglio non fare i figli” ha spiegato l’attore e comico. Un po’ per paura di non essere all’altezza, un po’ per il suo lavoro, Francesco ha deciso di non mettere al mondo bambini.