Francesco Paolantoni, chi è l'attore? Presto l'esperienza a Pechino Express con l'amico Biagio Izzo. Nella vita l'amore con Paola Cannatello

Solo pochi giorni fa Francesco Paolantoni aveva spaventato i fan. Il comico napoletano, infatti, è finito in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare: a postare dell’attore sul letto di ospedale è stato un suo collega nonché amico, Patrizio Rispo, con il quale ha recitato in Un posto al sole. I due sono finiti, per ragioni diverse, nello stesso reparto. Dopo il breve ricovero, l’attore è subito tornato in Rai: Stefano De Martino, attraverso Instagram, lo ha mostrato più in forma che mai, pronto a mostrare “i muscoli” e a tornare in pista e a far ridere i telespettatori.

Non solamente “Stasera tutto è possibile” in Rai: Paolantoni sarà presto protagonista anche di un’altra avventura che sicuramente terrà incollati gli italiani allo schermo, quest’anno più che mai. Insieme a Biagio Izzo, infatti, Francesco Paolantoni prenderà parte al reality show Pechino Express, che quest’anno vedrà le coppie viaggiare per Indonesia, Giappone e Cina.

Francesco Paolantoni è legato da quarant’anni e più alla stessa donna, Paola Cannatello: quarant’anni e più di amore per i due, che si sono conosciuti da giovanissimi e hanno cominciato a percorrere le strade della vita insieme. Quando tra loro è scoppiato l’amore, Francesco era in un momento complicato. Dopo aver perso i genitori da giovanissimo, infatti, si è trovato ad affrontare dei momenti molto difficili anche dal punto di vista economico e in Paola ha trovato un sostegno e uno stimolo per andare avanti. Dopo vent’anni di amore canonico, i due hanno deciso di continuare la loro storia vivendo in due città diverse, dando dunque più respiro e libertà alla loro relazione. “Il nostro segreto? Viviamo in città diverse” ha raccontato proprio Francesco Paolantoni. I due, nonostante la distanza, continuano ad essere molto legati e innamorati, anche dopo tanti anni.