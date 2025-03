Francesco Paolantoni, attore napoletano amatissimo, è reduce da uno splendido percorso a Ballando con le Stelle, dove si è dimostrato anche un ottimo ballerino oltre ad un eccellente interprete. Andiamo a scoprire di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Secondo quanto ha raccontato qualche tempo fa a Domenica In, l’attore ha perso i genitori quando era poco più che ventenne: “Sono rimasto orfano a 22 anni“, ha spiegato da Mara Venier, –Lavoravo poco, per mesi senza corrente e acqua, vivevo in casa da solo, riuscivo ad andare avanti, ma era dura, visto che era anche inverno.”.

Successivamente, è riuscito a risollevarsi grazie al suo talento lavorativo e oggi Francesco Paolantoni ammette di sentirsi molto privilegiato nonostante quel difficile periodo passato da solo con un grande trauma alle spalle. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, l’attore ha dichiarato di essere in una relazione atipica. Per tanti anni è stato fidanzato con Paola Cannatello, e oggi si dice “diversamente single” perchè i due portano avanti ancora un rapporto profondo, ma dopo essersi lasciati vivono un rapporto basato “sul rispetto reciproco”, come ha detto lui.

Francesco Paolantoni ha spiegato che lui e Paola Cannatello non sono una coppia classica, ma ad oggi, che il loro nuovo rapporto dura da ormai oltre vent’anni, dice di essere molto più felice di prima. A Stasera tutto è possibile, l’attore si era sbottonato anche sul lato figli, spiegando il motivo per il quale durante la sua vita non ha mai voluto diventare padre. Ecco cos’ha detto: “Se non ci sono i presupposti, meglio non fare i figli. Consiglio sempre di pensarci molto bene“. Non solo, Francesco Paolantoni ha anche aggiunto che secondo lui, per diventare mamma e papà bisognerebbe prendere la patente genitoriale, data la società che sta diventando sempre più difficile.