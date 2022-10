Francesco Paolantoni, come sta dopo infortunio alla gamba e dinamica?/ Dallo spavento al ritorno sul palco

Francesco Paolantoni: infortunio per l’attore napoletano

Lo scorso febbraio Francesco Paolantoni ha subito un brutto infortunio, a seguito del quale è stato ricoverato all’Ospedale CTO di Napoli. È stato lo stesso attore a raccontarlo sul suo profilo social: “Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?”, ha scherzato in un video, Poi ha spiegato di aver riportato una frattura scomposta.

In un video successivo, ha tranquillizzato i suoi fan che la sua partecipazione a “Stasera Tutto è Possibile” con Stefano De Martino e Biagio Izzo non era compressa: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato”.

Francesco Paolantoni: la dinamica dell’incidente

Qualche settimana dopo Francesco Paolantoni è stato ospite di Mara Venier a Domenica in, in sedia a rotelle, dove ha racconta la dinamica dell’incidente che gli ha causato la frattura di tibia, perone e malleolo. “L’ho fatto in tuo omaggio. Mi sono buttato sotto a una macchina, per fare come te. Modestamente mi sono fatto più male”, ha scherzato l’attore con la padrona di casa.

E ha aggiunto: “Ho questo vizio di buttarmi a capofitto dai trampolini, con gli sci. In questo caso sono caduto come un cretino da solo. Con lo scooter sono scivolato in una classica buca napoletana. Mi sono fatto una frattura importante, scomposta che ha coinvolto tibia, perone e malleolo. Ho 11 viti. Mi sono operato. Ringrazio il Cto di Napoli, sono straordinari veramente”. Nel programma “Nudi per la vita” l’attore usava ancora la stampella per aiutarsi a camminare.

