Francesco Paolantoni commosso a Domenica In “Mamma e papà morti quando avevo 22 anni”/ “Vissuto una tragedia”

Nella puntata di oggi di Domenica In, Francesco Paolantoni ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua vita partendo dalla sua infanzia. Dal papà, malato di cuore, che l’ha concepito a 62 anni fino al rapporto con la sorella Tina. E sul padre ha confessato: “Sono cresciuto con la paura di perderlo, quando è morto avevo solo 20 anni ed è una cosa che ti porti dentro.” Due anni dopo ha perso anche la mamma e dunque a 22 anni si è ritrovato orfano: “Poi tutto quello che ti succede dopo lo affronti in modo più leggero dopo aver vissuto una tragedia di questa portata”

E poi ha continuato così il suo racconto doloroso: “Sono andato avanti da solo anche grazie all’aiuto di alcuni amici, lavoravo pochissimo sono stato dei mesi senza corrente, senza l’acqua e la luce senza energia elettrica di inverno. Dormivo con il cappellino ma me lo ricordo con divertimento. Poi è arrivato il lavoro e tutto e migliorato.” Nonostante le difficoltà, infatti, Francesco Paolantoni è riuscito a realizzare il suo sogno da bambino di diventare attore.

Durante la chiacchierata a Domenica In, infatti, Francesco Paolantoni ha ricordato i suoi esordi televisivi con Renzo Arbore: “Lui da grande maestro dava degli input dal quale era impossibile resistere, era straordinario. È stato un momento esaltante perché io sentivo ma lo sentivamo tutti quanti che stavamo partecipando a qualcosa che poi sarebbe passata alla storia della televisione. Era una roba meravigliosa.” E subito dopo ha aggiunto che in quel programma partecipavano anche grandissimi artisti come Massimo Troisi ed altri. Dopo un toccante messaggi di Enzo Iacchetti in cui ha ripercorso i loro inizi insieme, l’attore comico napoletano ha lanciato una frecciatina parlando del programma Che Tempo Che Fa in onda sulla rete concorrente Nove: “Fazio si può nominare? Posso dirlo” “Certo, io lo saluto con il cuore” ha subito replicato Mara Venier.











