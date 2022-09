Francesco Paolantoni con le stampelle a Nudi per la vita, perché?/ “Brutto incidente, mi sto riprendendo”

Francesco Paolantoni in stampelle: cos’è successo al comico? Frattura dopo un brutto incidente

“Ho voluto sfidare me stesso”. Con queste parole Francesco Paolantoni ha fatto il suo ingresso in una nuova avventura: quella di Nudi per la vita. Nel nuovo programma di Rai2 che mira a promuovere la prevenzione, donne e uomini devono mettersi alla prova imparando una coreografia alla fine della quale si rimane nudi. Paolantoni ha accettato la sfida che nel suo caso è doppia perché l’attore e comico arriva da un brutto incidente che gli ha causato una frattura alla gamba. Paolantoni fa infatti il suo ingresso sostenendosi con una stampella di cui però si disfa, seppur non si sia ancora pienamente ripreso, proprio per partecipare senza remore a questo progetto.

Francesco si è fratturato tibia, perone e malleolo in un colpo solo, come da lui stesso annunciato attraverso i social poco dopo l’incidente. Oggi si sta ancora riprendendo, tanto che anche durante le prove per la coreografia di Nudi per la vita deve far fronte a qualche problema alla caviglia che, tuttavia, non lo ferma. Decide infatti di continuare con le prove e rimanere in gioco.

