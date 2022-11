Francesco Paolantoni: “Da bambino facevo la guerra con le pietre”/ “Era terrificante”

Francesco Paolantoni è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di martedì 15 novembre 2022. L’attore comico, che si esibisce ogni venerdì sera a “Tale e Quale Show” in compagnia di Gabriele Cirilli, ha raccontato di avere sofferto di timidezza in passato: “Ho vissuto un periodo durante il quale ero più timido, all’inizio dell’adolescenza. Ero un ragazzino abbastanza mite, che ogni tanto si trovava a disagio nei contesti dove viveva”.

Contesti a tratti anche difficili, come da lui stesso ammesso: “Sono di origini ‘scugnizzoidi’ – ha ironizzato Francesco Paolantoni – e nei vicoli con gli altri giocavamo a fare la guerra con le pietre. Ci davamo appuntamento alle ‘montagnelle’, un posto abbastanza isolato: era una cosa terrificante!”. Il suo talento si è destato all’improvviso durante una vacanza con i suoi cugini a Minori: “Cominciai a fare un po’ lo ‘stupido’, mi inventavo degli sketch per fare ridere”. La sua fonte d’ispirazione, del resto, era d’origine familiare…

FRANCESCO PAOLANTONI: “DA BAMBINO MI ISPIRAVO A KIRK DOUGLAS”

Nel prosieguo della sua intervista a “Bella Ma’”, Francesco Paolantoni ha infatti sottolineato che a incoraggiare la sua arte fu “mia sorella Titina. Lei è più grande di me di 12 anni e mi portava a vedere i film al cinema e i musical. Così, vedendo quelle rappresentazioni, da bambino maturai la decisione di fare questo mestiere: mi ispiravo a Kirk Douglas, volevo fare l’attore americano”.

Una palestra molto formativa per Francesco Paolantoni fu “Indietro tutta”, la scuola di Renzo Arbore basata sull’improvvisazione e sull’empatia: “Da attore, in quel contesto cercavo di esprimere il mio talento e quello era uno dei pochissimi ambiti in cui si poteva fare la commedia dell’arte, un aspetto che recentemente ho ritrovato in ‘Stasera tutto è possibile’ di Stefano De Martino. Perché la commedia dell’arte noi italiani ce l’abbiamo davvero nel sangue e con lei si può fare tranquillamente uno show da prima serata”.

