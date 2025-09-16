Francesco Paolantoni, chi è l'attore comico partenopeo? Da quarant'anni al fianco della compagna Paola: solo pochi giorni fa un brutto incidente
Volto della televisione italiana e partenopea, Francesco Paolantoni è uno degli attori più amati della tv. Simpatico, ironico, sempre con la battuta pronta, pronto a far ridere, Paolantoni è riuscito negli anni a crearsi una carriera straordinaria. E pensare che da giovanissimo ha perso entrambi i genitori ed è stato costretto a vivere solo, spesso senza cibo ed elettricità, per via delle pessime condizioni economiche nelle quali versava. Francesco Paolantoni è legato da allora, da quando aveva vent’anni, alla stessa donna: lei si chiama Paola Cannatello e il loro è un rapporto che negli anni è cambiato molto, senza mai rompersi definitivamente.
Paola, che possiamo descrivere come la compagna di Francesco Paolantoni, è al suo fianco da quarant’anni: “Lei vive a Roma, io a Napoli. Il rapporto è migliorato moltissimo. Quando si sta insieme e si convive, ci possono essere delle incomprensioni. Noi ci vediamo ogni tanto, non siamo solo in due case diverse ma in due città diverse. Non ci sono più quelle dinamiche, quelle gelosie: ma comunque siamo il riferimento l’uno dell’altra. Lei vive il mio lavoro in maniera totale: io le racconto tutto immediatamente”. Francesco Paolantoni, poi, ha rivelato: “Fu proprio lei a suggerirmi di fare il comico. Dopo gli spettacoli che facevamo, drammatici, veniva fuori il mio lato drammatico”.
Francesco Paolantoni, pochi giorni fa il ricovero in ospedale
Solo pochi giorni fa Francesco Paolantoni è finito in ospedale per un problema di diverticolite a seguito di una intossicazione alimentare. L’attore, immortalato dal collega e amico Patrizio Rispo, volto storico di Un posto al sole (dove hanno condiviso il set), ha spiegato di aver avuto dei problemi a livello intestinale e per quello di essersi recato in ospedale, venendo fortunatamente dimesso qualche giorno dopo. Solo paura, dunque, per l’attore partenopeo, che sembra essersi rimesso in fretta dopo lo spavento.