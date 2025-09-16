Francesco Paolantoni, chi è l'attore comico partenopeo? Da quarant'anni al fianco della compagna Paola: solo pochi giorni fa un brutto incidente

Volto della televisione italiana e partenopea, Francesco Paolantoni è uno degli attori più amati della tv. Simpatico, ironico, sempre con la battuta pronta, pronto a far ridere, Paolantoni è riuscito negli anni a crearsi una carriera straordinaria. E pensare che da giovanissimo ha perso entrambi i genitori ed è stato costretto a vivere solo, spesso senza cibo ed elettricità, per via delle pessime condizioni economiche nelle quali versava. Francesco Paolantoni è legato da allora, da quando aveva vent’anni, alla stessa donna: lei si chiama Paola Cannatello e il loro è un rapporto che negli anni è cambiato molto, senza mai rompersi definitivamente.

Incidente Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, racconto choc: “Testata in macchina…”/ Cos’è successo?

Paola, che possiamo descrivere come la compagna di Francesco Paolantoni, è al suo fianco da quarant’anni: “Lei vive a Roma, io a Napoli. Il rapporto è migliorato moltissimo. Quando si sta insieme e si convive, ci possono essere delle incomprensioni. Noi ci vediamo ogni tanto, non siamo solo in due case diverse ma in due città diverse. Non ci sono più quelle dinamiche, quelle gelosie: ma comunque siamo il riferimento l’uno dell’altra. Lei vive il mio lavoro in maniera totale: io le racconto tutto immediatamente”. Francesco Paolantoni, poi, ha rivelato: “Fu proprio lei a suggerirmi di fare il comico. Dopo gli spettacoli che facevamo, drammatici, veniva fuori il mio lato drammatico”.

Tale e Quale Show, perché Cirilli non fa coppia con Paolantoni? Spunta retroscena/ C'entra Biagio Izzo

Francesco Paolantoni, pochi giorni fa il ricovero in ospedale

Solo pochi giorni fa Francesco Paolantoni è finito in ospedale per un problema di diverticolite a seguito di una intossicazione alimentare. L’attore, immortalato dal collega e amico Patrizio Rispo, volto storico di Un posto al sole (dove hanno condiviso il set), ha spiegato di aver avuto dei problemi a livello intestinale e per quello di essersi recato in ospedale, venendo fortunatamente dimesso qualche giorno dopo. Solo paura, dunque, per l’attore partenopeo, che sembra essersi rimesso in fretta dopo lo spavento.