Tra i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle 2024, c’è il comico Francesco Paolantoni, vecchia conoscenza di Tale e quale show e volto noto della tv e del mondo dello spettacolo. Con la sua simpatia ha conquistato il pubblico di casa Rai e dei teatri, costruendo nel tempo un seguito sempre più folto e numeroso. Qualche anno fa destò preoccupazione l’incidente che gli provocò una frattura del piede e che lo aveva costretto in sedia a rotelle per diverse tempo. Proprio in quel periodo emerse il legame con il collega e amico Stefano De Martino, ora conduttore di Affari Tuoi, come erede di Amadeus.

Tra Stefano e Francesco si è creato un bel rapporto di amicizia, così come il legame instauratosi con Gabriele Cirilli sempre a Tale e quale show. A Ballando con le Stelle, fa coppia con Anastasia Kuzmina, insegnante di tutt’altro calibro – tecnicamente parlando – rispetto al precedente partner di palco. Riusciranno ad arrivare lontani?

“Il mio mestiere mi consente e mi dà il privilegio di affrontare delle sfide e nuove avventure, mi sono cimentato qualche anno fa con Tale e Quale Show di Carlo Conti misurandomi con il canto con risultati che tutti hanno purtroppo potuto vedere ed era un po di tempo con Milly che parlavamo di Ballando con le stelle”, ha riferito in una bella intervista rilasciata a spettacolomusicasport.com.

“Da Conti è arrivata la benedizione e poi mi sono buttato con grande entusiasmo e adesso vediamo cosa succede. Ciò che trovo divertente è imparare qualcosa di nuovo, ha concluso l’attore comico partenopeo. Adesso per Francesco Paolantoni è il momento di concentrarsi sul suo percorso in pista da ballo, al fianco di Anastasia, che vuole far ricredere chi non crede in lui. Appuntamento fissato per questa sera, dalle 20.35 su Raiuno.

