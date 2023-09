Francesco Paolantoni: “Difetto di Stefano De Martino? Ha il cu*o grande”/ Sulla rottura con Belen…

Francesco Paolantoni, ospite della puntata de La volta buona del 12 settembre, racconta la sua amicizia con Stefano De Martino. L’attore, oltre a lavorare con il conduttore napoletano nel programma di Raidue “Stasera tutto è possibile”, è legato a De Martino da un’amicizia vera e sincera. I due, infatti, si frequentano non solo quando hanno dei lavori insieme, come lo spettacolo teatrale che hanno portato in giro con Biagio Izzo, trascorrono diverso tempo libero insieme. Approfittando della sua amicizia con De Martino, Caterina Balivo, così, prova a scoprire qualche dettaglio in più sul conduttore napoletano.

Schietto e sincero, Paolantoni tesse le lodi di De Martino come amico definendolo “intelligente, empatico e troppo bello”, ma svela anche l’unico difetto fisico che avrebbe Stefano.

Le parole di Francesco Paolantoni su Stefano De Martino

Francesco Paolantoni tira fuori tutto il suo affetto per Stefano De Martino nel salotto di Caterina Balivo. “L’amicizia e la stima che mi legano a lui sono troppo grandi. Stima perché si è dimostrato essere un uomo di grande talento. Stefano De Martino è intelligente, empatico, spiritoso, è troppo bello”, racconta l’attore che, di fronte alle foto di Belen Rodriguez e Stefano, si lascia andare ad una riflessione. “La vita è così. Ci si lascia e ci si riprende“, dice. “Si rimetteranno insieme?“, chiede Caterina Balivo. “No, non mi dare questa responsabilità. Dico così per dire...”, risponde subito Paolantoni.

Caterina Balivo, curiosa, chiede così se Stefano abbia un difetto. Paolantoni non si risparmia e svela al pubblico di Raiuno quello che sembrerebbe essere, a suo dire, l’unico difetto dell’amico. “Ma avrà un difetto questo ragazzo. Ha le cosce grosse?”, chiede Caterina Balivo. “Ha il c**o grande. Giusto per dire una cattiveria” conclude l’attore non trattenendo le risate.

