Francesco Paolantoni è Alan Sorrenti/ Video, canterà figli delle stelle? (Tale e quale show)

Francesco Paolantoni è Alan Sorrenti nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 in onda venerdì 25 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. Il varietà condotto da Carlo Conti sta per tornare con una nuova ed attesissima puntata che vedrà i dieci concorrenti vip confrontarsi con nuove imitazioni. Tra questi c’è anche il bravissimo attore e comico napoletano che durante la prima puntata si è già fatto notare per la sua verve e il suo piglio ironico e pungente. Se la performance di James Brown non è passata affatto inosservata, questa settimana Paolantoni dovrà confrontarsi con un suo compaesano visto che dovrà imitare Alan Sorrenti. Una prova in apparenza semplice per l’attore napoletano, anche se Alan Sorrenti è conosciuto per la sua voce particolarissima. Anche in questo caso non è ancora stata svelata la canzone con cui Francesco Paolantoni dovrà confrontasi, ma la scelta potrebbe ricadere su “Figli delle stelle”, hit degli anni ’80 che da poco ha festeggiato 40 anni.

Francesco Paolantoni imita James Brown: il giudizio di Vincenzo Salemme

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 ha visto Francesco Paolantoni confrontarsi con un mito della musica mondiale: James Brown. Una prova che ha divertito tanto il pubblico da casa, ma anche i compagni d’avventura e la giuria. In particolare quest’ultima ha notato nell’imitazione dell’attore e comico napoletano una certa somiglianza con James Senese. L’amico e collega Vincenzo Salemme divertito ha commentato: “un James così non si è mai visto, ringraziando il cielo”, mentre Loretta Goggi si è espressa con commenti di grande entusiasmo: “mi piace tantissimo la tua ironia e comunque non è affatto facile fare la voce di James Brown”. Infine il giudizio di Giorgio Panariello: “la tua esibizione mi fa capire cosa questa edizione ci riserverà”, ma sul finale è nuovamente Vincenzo Salemme a prendere la parola: “con tutto l’impegno che ci hai messo è uscito fuori questo…” – sottolineando- “Paolantoni è grandioso, si è inventato qualcosa di eccezionale”. Che dire, giudizi incoraggianti che si sono però scontrati con la classifica finale visto che Paolantoni si è classificato all’ultimo posto con soli 21 punti!

Ecco il video di Francesco Paolantoni nei panni di James Brown in “I feel good“





