Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina debuttano a Ballando con le stelle 2024: i social li difendono

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina hanno debuttato sulla pista di Ballando con le Stelle 2024 con un charleston che ha diviso in due pubblico e giuria. La simpatia travolgente dell’attore e comico si è fatta notare anche sulla pista da ballo e poco dopo quando si è ritrovato di fronte ai giudici. Una prima prova di ballo che non è stata degna di nota, ma neppure da condannare a pieno titolo, a conferma è arrivata dal parere discordante della giuria: se Ivan Zazzaroni si è complimentato, Fabio Canino non ha avuto alcun dubbi vedendo l’attore muoversi in pista “qui potresti fare bene”, invitandolo a impegnarsi e sicuramente i miglioramenti arriveranno.

Anche la presidente di giuria Carolyn Smith si è complimenta con la performance di ballo di Francesco Paolantoni considerando anche l’età: “Possiamo dire che prometti bene”.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024: boom di commenti sui social

Il charleston di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024 ha avuto il plauso anche di Selvaggia Lucarelli da sempre molto critica. “Sei partito molto bene, tutto un po’ uguale però sei stato bravo” – ha detto la giornalista. L’ultimo giudizio a Ballando con le stelle 2024, quello più feroce, è stato di Guillermo Mariotto che ha bocciato la prova di ballo ironizzando anche sull’altezza della coppia, il giudice ha assegnato soli 2 punti alla coppia tra i fischi del pubblico in studio e sicuramente anche da casa.

Il voto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle nei confronti di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina è stato criticato in studio da Sara Di Vaira: “non era assolutamente un’esibizione da 2, Anastasia è stata anche molto brava!”, ma anche sui social si sono scagliati contro la paletta pesante. “Mariotto vergognoso con quel 2 totalmente fuori luogo, ma crede di essere spiritoso? Pessimo” – scrive un utente a cui fa eco – “immeritatissimo particolarmente il voto 2 di Mariotto che si deve sempre contraddistinguere”. E non è mancato chi ha deciso di sognare in grande, con Francesco Paolantoni candidato alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2024, uno scenario di difficile realizzazione.

