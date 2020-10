Francesco Paolantoni è Frank Sinastra/ Stessa gioia di Tony Dallara, ma la voce? (Tale quale show)

Francesco Paolantoni è Frank Sinastra a Tale e Quale Show 2020

Francesco Paolantoni è Frank Sinastra nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020 e questo potrebbe permettergli di alzare un po’ l’asticella della sua classifica. L’attore continua a navigare a metà, nel limbo della classifica, e questa settimana, portando sul palco Sinatra potrebbe finire verso il basso o verso l’alto, questo dipenderà dai giudici che con lui sono spesso severi. Cambieranno le cose questa sera oppure no? Ancora è presto per dirlo ma sicuramente Paolantoni è una delle sorprese di questa edizione e lo stesso è riuscito a fare anche la scorsa settimana portando a casa 44 punti posizionandosi così al sesto posto della classifica su dieci totali. Ma quale è stato il giudizio di Loretta Goggi e gli altri? E quello di Nino Frassica giudice speciale della scorsa puntata?

Francesco Paolantoni ha convinto nei panni di Tony Dallara?

Venerdì scorso, Francesco Paolantoni a Tale e Quale Show ha portato sul palco Tony Dallara con Romantica. La somiglianza è stata davvero impressionante e anche l’attacco della canzone per un po’ ci ha convinto. L’intonazione poi si è persa un po’ per strada ma sicuramente l’attore è riuscito a portare a casa il successo presso il pubblico che si è alzato in piedi alla fine della sua esibizione sancendo un vero e proprio trionfo per lui. Giorgio Panariello ironizza un po’ sulla sua esibizione trovandolo un po’ Jerry Lewis all’inizio ma dopo l’ha preso alla grande. Vincenzo Salemme ha confermato il dubbio iniziale ma lo ha trovato molto intenso nel suo essere urlatore perché ha portato sul palco la stessa gioia dell’originale. Loretta Goggi lo ha trovato perfetto dall’inciso in poi e la nota finale è stata davvero incredibile, non pensavo potessi farlo. L’attrice e cantante saluta poi con affetto Dallara. Infine, Nino Frassica ironizza sulla nota finale tra le risate del pubblico e dei giudici. Quale sarà il giudizio dopo l’esibizione di questa sera?



