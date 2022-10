Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini/ Chi la donna?

Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini saranno interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, rischiano una figuraccia a Tale e Quale Show 2022?

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli dovranno infatti vestire i panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini riportando la leggerezza al centro della nuova puntata di Tale e Quale Show in onda oggi, 21 ottobre 2022 su Rai 1. Il brano sarà, con molta probabilità “Caramello” e ne vedremo sicuramente delle belle. Nonostante sia già immaginabile il parere dei giudici ai fini della gara, il duo comico riuscirà a donarci sicuramente una standing ovation di risate.

Cirilli e Paolantoni sono la parte leggera e comica del programma. Il pubblico li ama per la loro simpatia e i siparietti divertenti, ma in questo caso sono stati davvero eccelsi. Le risate a crepapelle insomma, si sono mischiate ai ricordi nostalgici. Ci sarà da ridere soprattutto per vedere chi interpreterà i panni della splendida artista emiliana.

La puntata del 14 ottobre 2022 di Tale e Quale Show ha visto un ex-aequo nel podio. Oltre a Valentina Persia che ha egregiamente interpretato Clementino, si è classificata difatti anche la coppia formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Con un piccolo strappo alla regola, Paolantoni è chiamato il concorrente ripetente grazie alla sua già passata partecipazione nel 2020. Quest’anno però, gli è stato affiancato un coach d’eccezione, Cirilli. Il duo comico già dalla prima puntata manda in visibilio il web con gag, gaffe e meme delle loro esilaranti esibizioni. Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show però, succede qualcosa di diverso. Vestendo i panni di due miti della comicità, Stanlio e Ollio, Paolantoni e Cirilli hanno fatto emozionare sia i giudici, che il pubblico. Malgioglio e la Goggi appaiono visibilmente emozionati, così come Panariello.

“Guardo gli asini che volano nel ciel”, estratto dal film del duo comico americano “I diavoli volanti”, è un brano presente nelle vite della maggior parte di noi. Prima vittoria la loro, ma davvero meritata. Facendo leva sui sentimenti e su una buona performance, la coppia Cirilli- Paolantoni guadagnano la standing ovation. Nonostante l’attacco sbagliato di Cirilli vengono premiati con ben 64 punti totali, confermandosi al primo posto assieme a Valentina Persia. A tal proposito, riescono ad aggiudicarsi anche l’esibizione finale. Il motivo è presto detto, potrebbe non ricapitargli più di vincere.











