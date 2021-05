Francesco Paolantoni/ E’ lite: “Corrado Augias? Ti insegno io qualcosa su Napoli”

Francesco Paolantoni sarà questa sera sul palco di Top Dieci ospite di Carlo Conti e sono in molti quelli che pensano che l’attore possa tornare di nuovo sulla questione Corrado Augias. Il conduttore è reo di aver messo insieme un insieme di puntate del suo Città Segrete in cui denigra il Sud e se prima lo ha fatto con la Calabria, invocando l’intervento massiccio dello Stato per aggiustare le cose, poi ha sbagliato anche con Napoli tanto da darne, almeno secondo alcuni, la solita visione ‘stracciona e malavitosa’.

A quel punto anche l’attore napoletano ha detto la sua invitando Augias a seguirlo e incontrarlo per poter imparare le bellezze della sua città o magari della Regione che la ospita. La polemica quindi si è spenta in questo modo oppure no? Lo scopriremo solo questa sera quando lo ritroveremo in tv.

Francesco Paolantoni a Top dieci dopo lo scontro con Corrado Augias: “Ti insegno io qualcosa su Napoli”

Ma chi è Francesco Paolantoni? Attore di cinema, tv e teatro, nato a Napoli da padre marchigiano e madre napoletana, ha sempre studiato spettacolo iscrivendosi alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli, alla fine degli anni ’80 debutta allo Zelig di Milano con lo spettacolo Fame e poi si lancia al fianco di Vincenzo Salemme ne La gente vuole ridere e poi con Killer.

Da lì in poi si è diviso tra tv e cinema soprattutto al fianco di grandi nomi napoletani e campani fino a comparire anche in alcuni episodi della soap napoletana Un posto al sole nel ruolo di Max Peluso. Proprio per Carlo Conti, lo scorso anno, è stato tra i protagonisti di Tale e Quale Show.

