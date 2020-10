Francesco Paolantoni è Tom Jones/ Saprà divertire ancora? (Tale e Quale Show)

Francesco Paolantoni sarà Tom Jones nella quarta puntata di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Gabriele Cirilli. Sicuramente assisteremo a un’esibizione che potrebbe rivelarsi esilarante. Nel corso della scorsa puntata, Francesco si è trasformato in Mino Reitano, cantando Avevo un cuore (che ti amava tanto) e rivolgendogli un caloroso omaggio. Dopo la standing ovation del pubblico, Vincenzo Salemme sottolinea la capacità di Paolantoni di ricordare Reitano con tanto rispetto, dopo due esibizioni divertenti. Loretta Goggi ricorda i suoi momenti artistici insieme a Mino e ha elogiato il comico perché in grado di essere molto somigliante al compianto artista calabrese. Giorgio Panariello ha evidenziato la capacità di Francesco di riprodurre la gioia che utilizzava Reitano quando cantava. Ubaldo Pantani ha parlato di una bella interpretazione e della forte personalità di Paolantoni, che si nota in ogni performance.

Francesco Paolantoni, Tale e Quale Show: così la settimana scorsa

Francesco Paolantoni nei panni di Mino Reitano ha regalato un’ottima prestazione a Tale Quale Show, dove è stato in grado di afferrare un’ottima posizione in classifica. Infatti, si è piazzato in quarta posizione, soprattutto grazie ai punti aggiuntivi attribuiti dai colleghi Barbara Cola, Pago e Giulia Sol. L’omaggio a Mino Reitano ha colto nel segno e colpito anche i quattro giurati, con un sesto posto datogli da Vincenzo Salemme e un settimo dalla Goggi, da Panariello e da Pantani. Con questa prova, Paolantoni risale in settima posizione, superando Luca Ward e Sergio Muniz e aprendo nuove prospettive per la sua permanenza nel varietà. Ora l’obiettivo è quello di restare in gioco per il Torneo finale, che vedrà come protagonisti anche i migliori concorrenti dell’edizione 2019.

Video, la prova nei panni di Mino Reitano





