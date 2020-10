Francesco Paolantoni è Tony Dallara/ Perderà ancora dentiera? (Tale e quale show)

Francesco Paolantoni è Tony Dallara nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 16 ottobre 2020 in prima serata su Rai1. L’attore e comico questa settimana dovrà confrontarsi con il cantante e personaggio televisivo conosciuto dal grande pubblico per aver trionfato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un prova non facile per Paolantoni che la scorsa settimana durante la diretta del varietà di successo è stato protagonista anche di un piccolo “incidente” di percorso. Durante la puntata, infatti, l’attore si è ritrovato a fare i conti con la dentiera utilizzata per imitare Tom Jones. Il tutto è successo proprio durante l’esibizione, ma l’attore e comico è stato tempestivo nel bloccarla prima che cadesse a terra. Un momento davvero divertente, ma che ha scaturito anche un pò di gelo in studio con il padrone di casa che ha cercato di stemperare la tensione, mentre il comico ironizzava sulla cosa “Nooo! Un’altra volta” per poi spostare l’argomento sul suo inglese.

Francesco Paolantoni “il disastro” Tom Jones a Tale e Quale Show

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020, Francesco Paolantoni ha imitato il cantante gallese Tom Jones. Una performance davvero esilarante quella portata in scena dall’attore partenopeo che è stato protagonista anche di un piccolo imprevisto, per fortuna risolto con grande prontezza durante l’esibizione. “Ho studiato non solo la lingua, ma anche la pronuncia” ha detto l’attore con Carlo Conti che per l’occasione ha deciso di metterlo alla prova chiedendogli la traduzione di ” la penna è sul tavolo” e “il gatto è vicino alla finestra”. Purtroppo le traduzioni di Paolantoni non sono state proprio sufficienti, ma per fortuna i giurati hanno dovuto giudicare l’imitazione di Tom Jones. “Ho trovato il numero bellissimo” – dice Loretta Goggi facendo però un appunto – “forse la giacca è un po’ lunga. Per il resto, non voglio trovare difetti nella voce”. Panariello, invece, si complimenta con il collega: “non eri così distante e ti sei mosso anche bene”, mentre il quarto giudice Luca Argentero dice: “attitude pazzesca, poi è iniziato il disastro”

Ecco il video di Francesco Paolantoni nei panni di Tom Jones

