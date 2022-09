Francesco Paolantoni/ Il successo con la Gialappa’s band, poi…

Francesco Paolantoni, l’inesauribile comicità di una lunga carriera

C’è anche l’attore comico Francesco Paolantoni tra i protagonisti di Nudi per la vita, il programma che va in onda questa sera lunedì 12 settembre su Raidue. L’artista napoletano vanta una lunga carriera alle spalle: ha lavorato sia in teatro che in tv e recentemente è stato uno degli ospiti fissi del programma “Stasera tutto è possibile”, il programma condotto dal suo compaesano Stefano De Martino.

Ha inoltre partecipato a Tale Quale Show, sia nel 2020 che nel 2022. Dopo aver concluso gli studi di recitazione negli anni ’70, Francesco Paolantoni ha cominciato a macinare collaborazioni in giro per l’Italia, per diversi anni. A soli vent’anni, ad ogni modo, si è affermato come un profilo importante e piuttosto richiesto dal mercato.

Francesco Paolantoni: gli indimenticabili esordi con la Gialappa’s Band a Mai Dire Gol

Francesco Paolantoni, come risaputo, è profondamente legato alle sue origini e porta nel cuore Napoli, una città che non ha mai lasciato nonostante la carriera e il successo. I primi lavori in tv sono arrivati grazie alla Gialappa’s band, che lo ha coinvolto nell’interpretazione di personaggi iconici della celebre trasmissione “Mai Dire Gol“. In seguito è stato ospite a “Quelli che il calcio”, ma ha anche preso parte a numerose pellicole, tra cui Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata, per un totale di 16 film. Francesco Paolantoni, un artista poliedrico, che non vuole smettere di stupire e di stupirsi. Con lui il divertimento è assicurato.

