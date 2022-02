Francesco Paolantoni in ambulanza: come sta?/ Video con le sirene “Mi portano a casa”

Pochi giorni fa, Francesco Paolantoni è stato ricoverato d’urgenza, e a testimoniare il tutto è stato lo stesso comico. Attraverso un serie di filmati direttamente dal letto d’ospedale, Paolantoni ha annunciato con la sua consueta ironia di essersi rotto “contemporaneamente tibia, perone e malleolo”. Questa mattina però l’attore ha postato un nuovo video sulla sua pagina Instagram, che potete trovare qui sotto, in cui lo si vede disteso sul lettino, un po’ sballottato, mentre si sente in sottofondo la sirena dell’ambulanza. C’è chi di fronte queste immagini si è allarmato, credendo in un nuovo incidente per il comico che ha però subito chiarito cosa stesse accadendo.

Francesco Paolantoni in ospedale: frattura tibia, perone e malleolo/ Come sta? Video…

Cosa è successo a Francesco Paolantoni? Dopo una permanenza in ospedale causata da un brutto incidente, Francesco Paolantoni è stato riportato a casa. Continuerà dunque lì la sua convalescenza che, ricordiamo, è necessaria dopo la caduta in casa che ha portato alla frattura di tibia, malleolo e perone.

FRANCESCO PAOLANTONI DOPO L’INCIDENTE, SARÀ A STASERA TUTTO È POSSIBILE?

Nelle prossime ore scopriremo sicuramente qualcosa di più sulle condizioni di salute di Francesco Paolantoni, in ogni caso, come già detto sopra, il conduttore non sembra assolutamente in condizioni gravi. In molti si chiedono se sia a rischio la sua presenza questa sera allo show di Rai Due condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, dove il comico campano è una delle presenze, tra l’altro molto gradite, sempre fisse ad ogni martedì.

Francesco Paolantoni/ "Matrimonio? Non ci credo". Nella sua vita solo una donna...

A chiarirlo è stato lo stesso Francesco Paolantoni, confermando la sua presenza. Va d’altronde detto che le puntate di Stasera tutto è possibile sono registrate e con un po’ di giorni di anticipo rispetto alla messa in onda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Paolantoni (@francescopaolantoni)

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO PAOLANTONI/ "Io single incallito? Vi presento la mia compagna di vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA