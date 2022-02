Francesco Paolantoni in ospedale: frattura tibia, perone e malleolo/ Come sta? Video…

Francesco Paolantoni in ospedale per una tripla fattura. Il comico napoletano, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha svelato di essersi infortunato riportando la frattura della tibia, perone e malleolo. Una tripla fattura importante per il comico che si mostra in un letto d’ospedale con la gamba immobilizzata. “Ma se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono o è proprio…”, chiede nel video Francesco Paolantoni che non perde la sua vena ironica neanche in ospedale.

Francesco Paolantoni/ "Matrimonio? Non ci credo". Nella sua vita solo una donna...

Nel video, poi, mostra per qualche secondo la gamba prima d’interrompere il filmato per l’ingresso nella stanza della dottoressa. Tanti i messaggi di pronta guarigione per il comico da parte di fan e amici tra i quali spiccano Caterina Balivo, Nina Soldano e Massimiliano Gallo.

Francesco Paolantoni in ospedale: Stasera tutto è possibile a rischio?

Come si è fatto male Francesco Paolantoni? Come è riuscito a fratturarsi in un colpo solo tibia, perone e malleolo? Alle domande dei fans del comico napoletano non c’è ancora una risposta, ma qualche followers azzarda un’ipotesi. “E’ stato Stefano De Martino”, scherza qualche utente. Il comico non ha svelato le dinamiche dell’incidente. L’infortunio, tuttaiva, è molto importante e i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi.

FRANCESCO PAOLANTONI/ "Io single incallito? Vi presento la mia compagna di vita"

Cosa accadrà, dunque, a Stasera tutto è possibile? Le registrazioni delle puntate sono terminate? Lo show di Stefano De Martino è tornato ufficialmente in onda con la nuova edizione. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono gli ospiti fissi dello show, ma con l’infortunio di Paolantoni, tutto potrebbe cambiare. Arriverà un sostituto o Paolantoni deciderà di partecipare, in modo diverso, allo show di Raidue?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Paolantoni (@francescopaolantoni)

LEGGI ANCHE:

Francesco Paolantoni/ E' lite: "Corrado Augias? Ti insegno io qualcosa su Napoli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA