Francesco Paolantoni/ “Matrimonio? Non ci credo”. Nella sua vita solo una donna…

C’è Francesco Paolantoni tra gli ospiti di Amadeus nella nuova puntata de I Soliti Ignoti. Il 2021 per lui è stato un anno ricco di grandi soddisfazioni: il ritorno in TV al fianco di Stefano De Martino, la tournée insieme al conduttore e al comico Biagio Izzo e le numerosi apparizioni televisive hanno dato nuova linfa al suo personaggio. D’altronde Paolantoni si era allontanato dalla TV da alcuni anni e, in un’intervista rilasciata a Fanpage, aveva spiegato il perché.

“Non c’era niente che mi sarebbe piaciuto fare. Non mi divertiva né vedere le cose, né di provare a farle, una voglia che ho ritrovato oggi con questo programma.”, ha ammesso. Per poi aggiungere che: “Mi sono allontanato io dalla televisione e, di conseguenza, la televisione da me. Perché poi le cose vanno sempre così.”

Francesco Paolantoni ha una fidanzata? No, ecco perché

Il ritorno in TV in modo così preponderante ha anche riacceso i riflettori sulla sua vita privata. In molti si chiedono se il comico abbia una moglie e dei figli, ma stando alle poche notizie sulla sua riservatissima vita privata, pare che Francesco non abbia ad oggi una moglie o una compagna e non ha figli. Anzi, va detto che in diverse occasioni ha dichiarato di non credere nel matrimonio. C’è però qualcuno che ama con tutto se stesso e che è ‘femmina’: si tratta della sia gattina Luisa.

