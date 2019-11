FRANCESCO PAOLANTONI/ “Dopo la morte dei miei genitori è stata dura…” (Vieni da me)

Comincia con la mise di Robertino l’intervista di Francesco Paolantoni davanti alla cassettiera di Vieni da me. “Robertino nasce dalla mia mente malata come tutti gli altri personaggi”, spiega Paolantoni. “Non lo ricordavo così brutto Robertino”, commenta con il sorriso Caterina Balivo di fronte alla foto dell’epoca. “Come artista, però, ti conosciamo bene, ma non come uomo”, spiega la conduttrice. Il viaggio nella vita di Francesco Paolantoni comincia così dall’infanzia. “Io frequentavo il cinema grazie a mia sorella che è più grande di me di 12 anni e da bambino deciso di diventare attore quindi ho coronato il mio sogno da bambino”, svela Paolantoni. Napoletano doc, Paolantoni svela di aver trascorso l’infanzia tra le Marche e la Campania: “Mio padre era marchigiano e ogni tanto mi strascinava dai parenti suoi e mi divertivo molto”, spiega. L’attore, però, è rimasto senza genitori quando era ancora un ragazzo: “Mio padre è morto a 87 anni ed io avevo più o meno 20 anni. Morti i genitori, mia sorella si trasferì in un’altra casa con le figlie. Ho attraversato un momento difficile. Facevo già l’attore, ma è stata abbastanza dura. Tuttavia quel periodo mi ha formato”, confessa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRANCESCO PAOLANTONI A VIENI DA ME

Francesco Paolantoni si racconta nel salotto di Vieni da me. L’attore e regista napoletano è ospite della puntata del programma condotto da Caterina Balivo in onda oggi, venerdì 15 novembre, su Raiuno, subito dopo il telegiornale. Ad annunciarlo è stato proprio Paolantoni con un video pubblicato su Instagram. “Questo è un messaggio per chi ha voglia e per chi ha tempo di farlo” – comincia così l’annuncio di Paolantoni. Poi aggiunge: “verso le 14.30, più o meno, sono da Caterina Balivo a Vieni da me”, dice nel video l’attore che poi si ferma con i fans a cui regala battute e selfie. Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti di Stasera tutto è possibile, il programma di Raidue condotto da Stefano De Martino e che ha ottenuto un grandissimo successo, Francesco Paolantoni è pronto a raccontarsi come non ha fatto mai parlando sia dei suoi progetti lavorativi che della sua vita privata.

FRANCESCO PAOLANTONI: “NON CREDO NEL MATRIMONIO”

Riservato e molto schivo, Francesco Paolantoni non ama molto parlare della sua vita privata. Sui social condivide diversi momenti della sua vita senza, tuttavia, svelare nulla della sfera sentimentale. Attualmente, sembra che l’attore non sia impegnato. Al suo fianco, infatti, non risulta esserci una donna. L’artista, inoltre, non ha figli e, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Fables Wedding Magazine ha rivelato di non credere affatto al matrimonio. “Non credo nel matrimonio” – ha spiegato l’attore – “Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”, ha aggiunto svelando che, se proprio avesse dovuto sposarsi, l’avrebbe fatto sicuramente in autunno per evitare il caldo estivo. A Caterina Balivo confermerà tale pensiero o, nel frattempo, avrà cambiato idea?



