Francesco Paolantoni/ Non sarà a Stasera tutto è possibile: “Ci sto ai Soliti Ignoti”

Francesco Paolantoni questa sera non sarà nel cast degli ospiti di “Stasera tutto è possibile” bensì sarà protagonista ancora una volta, come accaduto in passato, de “I Soliti Ignoti”. Con un post apparso sul suo profilo Instagram nelle ultime ore, infatti, il 63enne attore comico e commediografo originario di Napoli ha infatti fatto chiarezza sugli impegni professionali di questa sera con i suoi follower e accanto alla foto del logo del programma che Amadeus conduce nel preserale su Rai 1 ha allegato nella didascalia questo messaggio: “Questa sera non sto per dentro a Stasera tutto è possibile ma sto per dentro a… I Soliti Ignoti” ha scritto Paolantoni, suscitando l’approvazione di molti che gli hanno scritto di non vedere l’ora di sintonizzarsi su Rai 1 per ritrovarlo mentre altri hanno mostrato la loro delusione per non vederlo tra i protagonisti del comedy show condotto invece su Rai 2 da Stefano De Martino e che avrà tra i suoi ospiti comunque un nutrito e variegato gruppo tra personaggi VIP e comici nostrani.

FRANCESCO PAOLANTONI LA SCORSA SETTIMANA A “STASERA TUTTO E’ POSSIBILE”

Francesco Paolantoni infatti era stato uno dei protagonisti della scorsa puntata di “Stasera tutto è possibile”, il secondo appuntamento stagionale del programma che vede al timone Stefano De Martino (programma a cui peraltro il comico e showan napoletano aveva già partecipato nel corso della stagione passata). La settimana scorsa infatti il pubblico lo ricorda in particolare alle prese col gioco intitolato “All’unisono” e che l’ha visto disimpegnarsi assieme al Mago Forrest, Valeria Graci e Maurizio Casagrande per una prova decisamente esilarante. In due coppie ai lati di De Martino, dovevano impersonare dei commercianti di prodotti a chilometro zero e i loro clienti in uno stand di una fiera del biologico, parlandosi addosso ma in contemporaneo. L’effetto comico era garantito, grazie anche alla verve comica e ai tempi dei quattro, con Paolantoni a fare da mattatore rispetto ai suoi tre colleghi.





