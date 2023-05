Francesco Paolantoni nudo per scudetto Napoli/ Video virale tra i tifosi azzurri

Francesco Paolantoni ha mantenuto la promessa: sfila nudo per lo scudetto del Napoli

Il Napoli ha vinto lo scudetto e Francesco Paolantoni ha mantenuto la promessa che aveva fatto ai tifosi e a se stesso. In caso di tricolore, infatti, l’attore comico aveva garantito che avrebbe sfilato nudo per le vie partenopee. E così è stato, tra lo stupore dei tifosi azzurri che “aspettavano” invece Marisa Laurito (che ovviamente non si spoglierà, la sua era una battuta). Francesco Paolantoni, invece, si è divertito senza freni alla festa del Napoli e nella giornata di oggi ha deciso di prendere tutti alla sprovvista e presentarsi per le vie di Napoli completamente nudo.

L’ex concorrente di Tale e Quale Show, dunque, non ha avuto alcun tipo di problema legato alla timidezza: per il suo Napoli, infatti, sarebbe disposto a tutto. E così ha percorso le vie della città indossa solo una sciarpa della squadra del cuore al collo, con una pentola a coprire le parti intime. Sui social, ovviamente, non mancano le clip legate alla curiosa iniziativa di Paolantoni, che ha conquistato consensi totali tra ai fan.

Francesco Paolantoni non passa inosservato alla “festa” azzurra

La folla, nelle immagini reperibili sul web, sembra in realtà un po’ imbarazzata, ma alla fine ha prevalso l’ironia e la voglia di fare festa. Il nome di Francesco Paolantoni cresce in termini di apprezzamento tra i tifosi del Napoli, da sempre di grande spirito quando si tratta di festeggiare la propria squadra del cuore.

Dunque il comico si è preso le luci dei riflettori e si è goduto al massimo la festa scudetto del Napoli, con una promessa che è stato felice di mantenere appieno. Infatti l’attore aveva preannunciato che, in caso di tricolore azzurro, avrebbe sfilato nudo mangiando pasta e patate (da qui la decisione di coprire il suo lato A unicamente con la pentola).

Paolantoni ha mantenuto la promessa per lo #scudetto del #Napoli: si è aggirato nudo sul Lungomare mentre mangiava pasta e patate 😂 pic.twitter.com/GUsXJqfgVA — Giovanni Frezzetti (@GioFrezzetti) May 6, 2023













