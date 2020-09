Francesco Paolantoni “perde i denti”, gaffe a Tale e Quale Show/ Loretta Goggi…

Francesco Paolantini “perde i denti” a Tale e Quale Show 2020. Non succede spesso che parrucche, denti, trucco e maschere cadano durante lo show di Rai1 ma ieri sera è successo proprio all’attore che alla fine della sua esibizione sul palco si è perso i denti al cospetto di Carlo Conti e della giuria che ha accolto la gaffe, se così possiamo definirla, con grosse risate. I fortunati spettatori che ieri sera si sono piazzati davanti alla tv per seguire Rai1 (a discapito di Canale), ha seguito anche l’imitazione di Alan Sorrenti ad opera del comico Francesco Paolantoni che proprio durante la performance ha perso la protesi dentaria sotto gli occhi di un attonito Carlo Conti.

LA GAFFE DI FRANCESCO PAOLANTONI A TALE E QUALE SHOW

A quel punto il padrone di casa non ha potuto far altro che ridere di gusto mentre Francesco Paolantoni ha perso i denti e la giuria di Tale e Quale Show 2020 si scioglieva in grosse risate a cominciare da Loretta Goggi che ha dato subito di matto senza riuscirsi. Proprio lei ha liquidato la questione al grido di “Oh Dio!” mentre Paolantoni, in evidente imbarazzo, ha raccolto da terra la sua protesi evitando di rimetterla in bocca.. La Goggi ha continuato a ridere anche quando è tornata nei panni di giudice per sottolineare la bravura dell’attore: “Dalla metà in poi sei riuscito a trovare il falsetto giusto”.



