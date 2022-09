Francesco Paolantoni “ripetente” a Tale e Quale Show/ “Quando il lavoro non ingranava stavo senza luce e gas”

Francesco Paolantoni a Tale e Quale Show in veste di ripetente

C’è anche Francesco Paolantoni tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il comico e attore napoletano è uno dei concorrenti più attesi dal pubblico della Rai, dopo averlo fatto divertire tutti con le sue gag a Stasera tutto è possibile. Per il cabarettista, che torna a Tale e Quale Show come “ripetente”, è un periodo molto positivo professionalmente parlando.

Nulla a che vedere con quella brutta fase vissuta in gioventù dove il lavoravo latitava e gli ostacoli sembravano insormontabili. “Avevo vent’anni e all’epoca il lavoro non ingranava ancora, ho vissuto un lungo periodo senza luce, gas, acqua perché non avevo i soldi per pagare le bollette. Non mi vergogno di dirlo. Mi ha salvato l’ironia, che ho sempre avuto”, ha raccontato Francesco.

In questa nuova avventura da Carlo Conti, Francesco Paolantoni sarà affiancato da Gabriele Cirilli, vecchia conoscenza del programma. “Sono affascinato da chi sa imitare. Io non ne sono mai stato capace ed è per questo che mi stimola l’idea di provarci. Non vorrei imitare le persone che mi sono antipatiche. Bastano già loro. L’idea del “ripetente” l’ha avuta Conti e l’ho subito sposata”, ha spiegato il comico campano.

Vediamo se in questa nuova edizione, il concorrente riuscirà a migliorarsi e a convincere giuria e pubblico a casa. A questo punto non ci resta che metterci comodi e vederlo all’opera.

